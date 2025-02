Okres fatalnych informacji dla Madison Keys. A na koniec coś wyjątkowego

Rezygnacje Madison Keys gry po życiowym sukcesie. 11 zwycięstw w 19 dni, ciało nie wytrzymało

Tyle że już w ostatnich dniach stycznia zawodniczka poinformowała WTA, że nie weźmie udziału w turnieju WTA 1000 w Dosze. Zawodniczki z czołówki nie muszą się zgłaszać do tych zawodów, tu zasada jest odwrotna: muszą z nich zrezygnować i podać powód takiej decyzji. I podała: uraz jednego ze ścięgien pod kolanem. Wedy jednak aktualny pozostawał jej udział w drugim z bliskowschodnich "tysięczników" - w Dubaju. Tyle że i tak się nie stanie - w czwartek potwierdziła swoją rezygnację z występu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich . Tyle że to właśnie z tego kraju nadeszły do niej wyjątkowe informacje. A to wszystko za sprawą piątkowego występu Jeleny Rybakiny .

Porażka Rybakiny w Abu Zabi da historyczną chwilę Madison Keys. Pierwszy raz zostanie szóstą zawodniczką na liście WTA

Kazaszka broniła bowiem w Abu Zabi 500 punktów za zeszłoroczny triumf w Mubadala Abu Dhabi Open, a tylko to było warunkiem, by utrzymała swoją piątą pozycję na światowej liście. Awans do finału dawał jej gwarancję szóstego miejsca, wciąż nad Keys. A tytuł - piątą lokatę, przed Pegulą. Tyle że Rybakina nie sprostała mistrzyni olimpijskiej z Tokio Belindzie Bencic, która w cztery miesiącu wróciła już z tenisowego niebytu (pauzowała ponad rok z uwagi na przerwę macierzyńską) do najlepszej setki (będzie co najmniej 95., jeśli przegra finał w Abu Zabi. Lub 65., jeśli go wygra).