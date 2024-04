Novak Djoković raczej nie ma teraz zbyt wielu powodów do radości. Utytułowany tenisista nie wygrał jeszcze ani jednego turnieju w tym sezonie i co ciekawe, jeszcze nie miał nawet okazji powalczyć w finale rozgrywek. 36-latek w kwietniu przystąpił do rywalizacji w Monte Carlo. Z imprezą pożegnał się w półfinale. Jego pogromcą był Norweg Casper Ruud 4:6, 6:1, 4:6.