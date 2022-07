Ojciec Nadala zachęcał tenisistę do kreczu? Gwałtowny gest

Paweł Czechowski Tenis

Rafael Nadal w ćwierćfinale wimbledońskich zmagań stanął na korcie naprzeciw Amerykanina Taylora Fritza - i z całą pewnością nie okazał się to dla Hiszpana pojedynek łatwy, chociażby dlatego, że w jego trakcie zmagał się on z poważnymi problemami zdrowotnymi. W pewnym momencie ojciec gracza, Sebastian, widząc męczarnie swojego syna, wykonał gest, który - jak się zdaje - zachęcał zawodnika do kreczu. Rafa nie poddał się jednak tak łatwo.

Zdjęcie Wimbledon. Rafael Nadal nie mógł czuć się komfortowo w starciu z Amerykaninem Fritzem / ADRIAN DENNIS / AFP / AFP