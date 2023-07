Ojciec Igi Świątek zaapelował do kibiców. Jego słowa zaskoczyły wszystkich

Na drodze Igi Świątek stanie reprezentantka Uzbekistanu, Nigina Abduraimowa, która na co dzień rywalizuje w turniejach niższej rangi ITF. Według ekspertów, 29-latka nie ma większych szans w starciu z liderką światowego rankingu i to właśnie 22-letnia Polka jest oczywistą faworytką do awansu do następnej fazy. Warto zaznaczyć, że spotkanie I rundy zostało zaplanowane na wtorek 25 lipca na godzinę 17:30.