Ojciec Igi Świątek szczerze o turnieju w Warszawie. W tym widzi problem

"Przyznam szczerze, że nie było łatwo grać ten turniej, bo przez pół roku w naszym domu rozmawiało się tylko o tym. Mój tata był zaangażowany w organizację. To nie była dla mnie łatwa sytuacja. Chciałbym, żeby coraz więcej było takich turniejów w Polsce. Ten tydzień pokazał, że to możliwe. Wiem, ile mój tata włożył serca w to wszystko. Ja także dałam z siebie wszystko. Mam nadzieję tato, że swoje ambicje zdobyłeś i zaczniesz w końcu odpoczywać" - powiedziała z uśmiechem liderka WTA.