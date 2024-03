Ojciec Igi Świątek o pieniądzach. Nie zawsze było "kolorowo". Wyznał wprost

Tomasz Świątek wprost o pieniądzach. "Byłem pod ścianą"

Presja przed igrzyskami olimpijskimi. Ojciec Igi Świątek apeluje

Nie jest tajemnicą, że Paryż, to jedno z ulubionych miast Igi Świątek , przynajmniej jeśli chodzi o grę w tenisa. Polka już trzy razy wygrywała tutajszy Roland Garros, co jak dotąd jest jej największym osiągnięciem w karierze. Czy to jednak oznacza, że na igrzyskach olimpijskich , które odbędą się w tym samym mieście, Polka ma "medal w kieszeni?". Niestety, to tak nie działa.

- Namawiałbym do tego, żeby nie budować takiej presji. Widzę, że już mówi się o tym, co ona osiągnie na igrzyskach. Odradzam nakręcania tej spirali. To najgorsze, co może być. Tam, gdzie się nie mówi za dużo, tam są najlepsze wyniki. To tak działa. Słyszę, jak każdy mówi, jaki to będzie medal. Guzik. A jak nie będzie medalu? To co? - zapytał ojciec tenisistki.