Magdaleny Fręch nie zagra w Warsaw Open. Nie chce powtórzyć błędu z przeszłości

- Sezon na kortach twardych jest w tym roku długi. Decyzja o Warszawie była podyktowana tym, co się działo na trawie. Kontuzja pleców, z którą grałam, nie pozwoliłaby mi zregenerować się na czas i właściwie przygotować do turnieju. Wiedziałam, że nie zdążę, bo czasu po Wimbledonie było za mało - powiedziała Fręch na antenie Canal+ Sport .

- Tak naprawdę dopiero teraz wróciłam do lekkiego treningu, by nie nadwerężyć pleców - zaznaczyła Fręch. - Wiedziałam, że mam problemy zdrowotne i wolałam to wyleczyć do końca, niż później mierzyć się z nawrotem kontuzji - tak jak zrobiłam to kiedyś z nadgarstkiem, kiedy ból powracał przez osiem miesięcy