Nie był to jednak koniec atrakcji. Radwańska i Świątek zdecydowały się jeszcze na rozegranie jednego seta w singlu. Zwyciężyła "Isia" . Po wszystkim Iga chwyciła za mikrofon i zwróciła się do zgromadzonych w obiekcie fanów.

Robert Radwański odpowiada na zaczepki z Rosji. "Byle nazwiska nie przekręcili"

Rosyjski Championat wrócił do tematu... strojów, w jakich Agnieszka Radwańska występowała w zawodach z 2015 roku . "'To okropne!' Polka w wulgarnym stroju rozzłościła publiczność na Masters w Toronto w 2015 roku" - zatytułowano artykuł.

"Sama Agnieszka Radwańska przyznała w końcu, że jej sukienka bardziej nadawała się na dyskotekę, niż na występ na prestiżowym turnieju tenisowym" - dodano. To nawiązanie do żartobliwego komentarza "Isi", która po zamieszaniu ze strojem z przymrużeniem oka wyznała: "Najlepsza część mojej sukienki? Po meczu nie trzeba się przebierać... Idę w niej prosto na dyskotekę ".

O komentarz do rosyjskich dywagacji poproszono ojca Radwańskiej. "Jak to się mówi, nieważne co piszą, byle nazwiska nie przekręcili" - śmieje się w rozmowie z Faktem. "A tak już na serio mówiąc, to oni chyba mają w głowie ten mecz dla Ukrainy, w którym Isia zagrała rok temu razem z Igą Świątek. Ta zadra chyba jednak pozostała. Igę przecież też cały czas atakują i podszczypują" - podsumowuje.