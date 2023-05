Ohydne bluzgi pod adresem byłej rywalki Świątek. Pokazała wiadomość

Andreea Prisacariu nie jest szerzej znana poza swoim krajem. Obecnie sportsmenka zajmuje 281. miejsce w rankingu WTA i szuka szczęścia w rozgrywkach rangi ITF. Idzie jej tam nawet całkiem nieźle, bowiem ostatnio tryumfowała w zawodach Santa Margherita Di Pula, zaliczanych do cyklu W25. W przeszłości miała okazję nawet rywalizować z najlepszą rakietą kobiecego tenisa, Igą Świątek. 23-latka reprezentowała Rumunię w Billie Jean Cup. Wówczas przegrała z raszynianką 0:2.

Zawodniczka oprócz sportu, jest też dość aktywna w mediach społecznościowych. Znana jest ze swoich szczerych komentarzy dotyczących kwestii około sportowych. Swego czasu dobitnie wypowiedziała się na temat miss mundialu, krytykując Ivanę Knoll za jej wyzywające stroje podczas rozgrywek piłkarskich w Katarze.

Ostatnio wzięła pod lupę również turniej WTA w Hiszpanii, który zasłynął z licznych kontrowersji. Zawodniczka była zaskoczona widokiem pań od podawania piłek, które pokazały się na korcie w krótkich spódniczkach i bluzkach odsłaniających pępek. "Czułam się jak na gali bokserskiej, gdzie po ringu chodzą takie kobiety" - napisała na Twitterze.

Teraz zwróciła uwagę na hejt w sieci. Jak się okazuje, Rumunka dostaje od kibiców wiele złośliwych komentarzy.

Rybakina o kreczu Igi Świątek: Nie spodziewałem się takiego zakończenia meczu. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Była rywalka Igi Świątek dręczona w sieci. Nie do wiary, co ludzie do niej wypisują

Andreea Prisacariu miała wczoraj powody do świętowania. W środę (17 maja) wygrała z reprezentantką Węgier, Panną Udvardy 6:7 (4:7), 6:3, 6:4 w 1/16 finału turnieju W60, organizowanym w Bodrum. Długo jednak nie cieszyła się z tego sukcesu, bowiem jej profil w mediach społecznościowych zalała fala negatywnych treści ze strony internautów. Sportsmenka pokazała, z czym musi się mierzyć. Zamieściła przykładową wiadomość.

"Jak dużo dostałaś, j****a krowo? Pracujesz dla bukmacherów. P***y tenis i sport. Powinnaś siedzieć w więzieniu" - napisał mężczyzna, który prawdopodobnie liczył na inny wynik w meczu.

"Smutno jest czytać takie rzeczy, szczególnie od Serba. Prawdziwa klasa" - skomentowała te bluzgi Prisacariu na Twitterze.

Andreea Prisacariu / Flaviu Buboi/NurPhoto / Getty Images

Andreea Prisacariu / Flaviu Buboi/NurPhoto / Getty Images