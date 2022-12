Falkowska wygrała w karierze deblowej aż 14 turniejów ITF, ale nigdy nie udało jej się to w rywalizacji WTA. Aż do dzisiaj. Już zwycięstwo polsko-hiszpańskiej pary w półfinale z duetem Vivian Heisen/Nadija Kiczenok 6-4, 6-3 było niespodzianką. Wszak Ukrainka, razem z siostrą bliźniaczką Ludmyłą, wygrała cztery lata temu WTA Elite Trophy w Zhuhai .

Polka i Hiszpanka wygrały finał w 83 minuty

W finale rywalkami Polki i Hiszpanki Cristiny Bucsy były Rosjanki: Angielina Gabujewa i Anastasija Zacharowa, zgodnie z przepisami startujące bez flagi narodowej. Wszystko układało się po myśli Falkowskiej oraz jej partnerki - w piątym gemie przełamały rywalki i utrzymywały tę minimalną przewagę aż do dziesiątego gema. Serwowały po wygranie seta, ale to rywalki dostały wtedy szansę na wyrównanie. Pierwszej nie wykorzystały, drugą miały przy równowadze, która była jednocześnie piłką setową dla Falkowskiej i Bucsy. Ten punkt padł łupem rywalek.

Polka i Hiszpanka poszły za ciosem, zdecydowanie dominowały od pierwszego do ostatniego gema. Raz co prawda zostały przełamane, ale z drugiej strony - nie pozwoliły Gabujewej i Zacharowej na choćby jeden triumf przy ich serwisie. Drugi set trwał zaledwie 28 minut - Falkowska i Bucsa wygrały go 6-1.