Ogromny skok w rankingu, ponad 30 miejsc. Upragniony cel coraz bliżej

W ostatnim tygodniu Schmiedlova wzięła rewanż na Kawie podczas półfinałowych zmagań w Parmie . Nie zmienia to jednak faktu, że Polka notuje kapitalny czas i jest coraz większa szansa na to, że zobaczymy ją w eliminacjach do pierwszego turnieju wielkoszlemowego w przyszłym roku.

Najlepszy ranking od blisko roku

Jakie ma to odniesie do szans Katarzyny Kawy na grę w eliminacjach do Australian Open? Bardzo pozytywne. Gdy spojrzymy na tzw. cut off, czyli ostatnie zawodniczki, które łapały się z rankingu do eliminacji podczas US Open, ujrzymy tam tenisistki z okolicy 230. miejsca. To oznacza, że aktualny ranking Katarzyny mógłby pozwalać na grę o główną drabinkę australijskiego wielkoszlemowego turnieju.