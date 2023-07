Ogromny skandal na turnieju tenisowym. Atak paniki i wielkie oburzenie

Wszystko to za sprawą meczu między reprezentantką Chin Shuai Zhang a przedstawicielką gospodarzy Amarissą Kiarą Toth - a konkretniej za sprawą pojedynczej akcji, do jakiej doszło w końcówce pierwszego seta potyczki między obiema paniami.

Węgierskie Grand Prix. Zhang ofiarą poważnej pomyłki, Toth przekroczyła granice

Chinka próbowała dochodzić swoich praw, ale okazało się to nieskuteczne - co więcej spotkała się z nieprzychylną reakcją trybun, bo choć raczej niewielu kibiców obserwowało to spotkanie, to dało się usłyszeć buczenie czy pojedyncze gwizdy. Na tym jednak się nie skończyło.