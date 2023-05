Ogromny niesmak po finale w Madrycie. Gwiazda tenisa reaguje na kompromitacje

Wciąż wiele się mówi o turnieju w Madrycie. Tenisistki miały wiele powodów do niezadowolenia, a pod ostrzałem znaleźli się organizatorzy rozgrywek. Największe kontrowersje zebrał finałowy mecz. Podczas wręczania nagród, zawodniczkom nie udzielono głosu. Ta sytuacja mocna nie spodobała się reprezentantce Stanów Zjednoczonych, Jessice Peguli. - To, co się wydarzyło, było naprawdę rozczarowujące - mówiła tenisistka.