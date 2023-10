Ogromny cios w Rosjan. To ich zaboli. Rodak nie przebierał w słowach

Aleksander Szewczenko nie może liczyć na wsparcie rosyjskich kibiców na trybunach. Od lat bowiem nie cieszy się ich sympatią. W 2022 roku w mediach pojawiła się informacja, że mężczyzna rozważa zmianę obywatelstwa. Sam podsycił plotki, publikując w sieci zdjęcie z barwami Kazachstanu . Początkowo sportowiec uciął spekulacje tajemniczymi słowami - Cóż, chyba dziennikarze źle to zinterpretowali. Nic nie jest jeszcze jasne - tłumaczył.

Odważna decyzja tenisisty. To się Rosjanom nie spodoba

Tenisista od kilkunastu lat nie przebywa w Rosji. W wieku dziewięciu lat przeprowadził się do Austrii i nie planuje w ogóle wracać do ojczyzny. "Nie wiem, co miałbym robić w Rosji. Już uważam Austrię za swój dom. Mam również pozwolenie na pobyt w Słowacji" - mówił.