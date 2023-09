Ogromne wyróżnienie dla Magdy Linette! Jak sobie z tym poradzi?

Dobrą okazją do poprawy rezultatów będzie turniej WTA 250 w Guangzhou , gdzie 31-latka jest najwyżej rozstawioną zawodniczką. W pierwszej rundzie Magda trafiła na Jodie Burrage . Brytyjka zagrała już w jednym finale w tym sezonie. Było to jednak na trawie podczas rywalizacji w Nottingham , gdzie uległa swojej rodaczce Katie Boulter . Mieliśmy okazję zobaczyć ją także w trakcie zmagań w Warszawie , gdzie odpadła w drugiej rundzie po pojedynku z Lucrezią Stefanini .

Jeśli Linette przejdzie Burrage , to w kolejnej rundzie zagra z Darią Saville lub Anną Leną-Friedsam . Ta pierwsza "urwała" kilka gemów Idze Świątek podczas tegorocznego US Open .

Zobaczymy zatem, na co będzie stać Magdę podczas rywalizacji w Chinach. Poza Polką najwyżej rozstawionymi zawodniczkami są: Lin Zhu, Tatjana Maria i Lucia Bronzetti. Wydaje się zatem, że to idealna okazja do podreperowania punktowego dorobku. W jutrzejszym notowaniu poznanianka straci bowiem to, co zyskała podczas ubiegłorocznego finału WTA 250 w Chennai, gdzie przegrała w meczu o tytuł z Lindą Fruhvirtovą. Czeszkę także zobaczymy w Guangzhou.