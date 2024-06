Już od pierwszego gema widać było, że Andriejewa zrobi wszystko co w jej mocy, aby pokonać dwukrotną mistrzynię Australian Open na mączce. Sabalenka, co ciekawe, wcale się nie opierała. Wręcz przeciwnie, z łatwością oddawała rywalce kolejne punkty, co mocno zaniepokoiło zarówno kibiców, jak i dziennikarzy.