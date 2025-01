Ogromne poruszenie po finale Australian Open, powtarza się jedno. I pada nazwisko Świątek

" Rybakina, Świątek, Sabalenka - co to jest za historia! Najtrudniejszą możliwa droga. Madison Keys, czapki z głów!" - napisał Sebastian Parfjanowicz. W podobnym tonie wypowiedział się komentator Eurosportu Dawid Żbik.

Madison Keys ograła Arynę Sabalenkę. "Piękna historia"

Keys po raz ostatni w finale wielkoszlemowego turnieju grała w 2017 roku, kiedy to przegrała ze Sloane Stephens w US Open. Musiała czekać więc aż osiem lat na kolejną szansę, by wywalczyć zwycięstwo w tak prestiżowej imprezie, na co zwrócił uwagę redaktor naczelny magazynu Tenisklub Adam Romer.