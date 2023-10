Ogromne pieniądze dla Hurkacza za zwycięstwo. Tyle nigdy jeszcze nie zarobił

Na taki występ Huberta Hurkacza polscy kibice czekać musieli dość długo . Półfinał Wimbledonu w 2021 roku dał duże nadzieje, że wrocławianin szybko wskoczy do ścisłej czołówki w singlowym rankingu i zadomowi się w niej na stałe. Były w międzyczasie niezłe występ, choćby triumf w zeszłym roku na trawie w Halle czy finał Mastersa w Montrealu, co pozwoliło Polakowi na pobyt w TOP 10 rankingu.

I on nastąpił właśnie teraz w Chinach. W Szanghaju rywalizacja odbywała się pierwszy raz po czterech latach, ostatnio Polak dotarł tu do trzeciej rundy. Wtedy stoczył dramatyczny bój ze Stefanosem Tsitsipasem , przegrał go w tie-breaku trzeciego seta 5:7.

Hurkacz zarobił w Chinach krocie. A i tak... mniej niż zwycięzca cztery lata temu

Co ciekawe, choć w tym roku budżet turnieju były wyższy niż cztery lata temu, gdy tenisiści walczyli w Szanghaju po raz ostatni (przez pandemię zawodowy tenis nie był obecny w Chinach), to zwycięzca może czuć się w pewnym sensie... poszkodowany. W 2019 roku Daniił Miedwiediew dostał bowiem blisko 1,4 miliona dolarów , o 8 procent więcej niż teraz Polak.

Rekord Huberta Hurkacza. Tyle w karierze nigdy jeszcze nie zarobił

Najlepszy polski tenisista po raz pierwszy w karierze zarobił ponad milion dolarów za jeden turniej. Do tej pory najwięcej za swój singlowy występ zarobił dwa lata temu w Londynie - wtedy doszedł do półfinału Wimbledonu, co wyceniono na 465 tys. funtów, czyli nieco ponad 560 tys. dolarów. W 2021 roku budżety turniejów były jednak znacznie niższe niż teraz, to z uwagi na pandemię. Blisko 500 tys. dolarów Polak dostał też za zeszłoroczny finał Mastersa w Montrealu (499 tys.), a blisko 400 (a dokładnie - 399 tys.) - za sukces w turnieju ATP 500 w Halle.