Polacy przystępowali do wyjazdowego meczu z Uzbekistanem w roli zdecydowanego faworyta. Już w pierwszym spotkaniu Hubert Hurkacz potwierdził różnicę, jaka widnieje w rankingu ATP między nim a rywalami z Azji. Ósmy tenisista rankingu ATP kontrolował starcie z Siergiejem Fominem i pewnie pokonał swojego oponenta 6:2, 6:1 .

W kolejnym starciu przyszedł czas na Maksa Kaśnikowskiego i jego pojedynek z Chumojunem Sultanowem . W tym przypadku różnica w rankingu między Polakiem a reprezentantem Uzbekistanu nie była już tak duża. Młody zawodnik pochodzący z Warszawy plasuje się aktualnie na 271. miejscu, a jego rywal - na 330. pozycji. To zapowiadało bardziej wyrównaną rywalizację niż w przypadku meczu z udziałem pierwszej rakiety naszego kraju.

Associated Press / © 2024 Associated Press

Hurkacz dumy z popularyzacji tenisa i ma apetyt na więcej! Na jego w drodze w AO - Daniił Miedwiediew. / Associated Press / © 2024 Associated Press

Maks Kaśnikowski zdał wielki test. Polska podwyższa prowadzenie w starciu z Uzbekistanem

Drugi pojedynek dnia rozpoczął się bardzo dobrze z perspektywy Kaśnikowskiego. Polak przełamał Sultanowa w trzecim gemie, a chwilę później potwierdził przewagę i mieliśmy już 3:1. Maks dostał szansę na trzygemowe prowadzenie, ale reprezentant Uzbekistanu wyratował się z opresji. W kolejnym gemie Sultanow nieoczekiwanie odrobił stratę ze stanu 0-30. Zepchnął naszego zawodnika do defensywy i zagrał kilka agresywnych akcji , doprowadzając do stanu 3:3.

W dalszej fazie seta Kaśnikowski odzyskał jednak kontrolę nad pojedynkiem. Nie przejął się tym, co stało się kilka minut wcześniej i wygrał w sumie trzy gemy z rzędu. Wykorzystał pierwszą piłkę setową i tym samym inauguracyjna partia trafiła na jego konto rezultatem 6:3 .

Piąty gem przyniósł mnóstwo kontrowersji. Sultanow miał swoją szansę, by odrobić stratę przełamania, ale wtedy doszło do przedziwnych scen na korcie. Przez dłuższą chwilę przy jednym z break pointów zastanawiano się, jaką ostatecznie decyzję podjął sędzia spotkania. Ostatecznie przyznał punkt Kaśnikowskiemu, chociaż serwis Polaka był autowy, a return rywala wyraźnie wpadł w kort . Kapitan Uzbekistanu próbował dyskutować z arbitrem meczu, ale nic nie wskórał. Ostatecznie Polak utrzymał serwis i mieliśmy 4:1.

Na dzisiaj to już koniec rywalizacji. W sobotę o godz. 9:00 czasu polskiego zostanie rozegrany debel z udziałem Huberta Hurkacza i Jana Zielińskiego. Jeśli nasi zawodnicy wygrają to spotkanie, wówczas zapewnią reprezentacji awans do Grupy Światowej I, która stanowi bezpośrednie zaplecze dla elity rywalizującej o Puchar Davisa.