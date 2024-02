Ogromna sensacja, Iga Świątek za burtą. I od razu po meczu niebywała nowina

Anna Kalinska klasyfikowana jest obecnie na 40. pozycji w rankingu WTA. W półfinałowej konfrontacji z Iga Świątek miała wszystko do wygrania i niewiele do stracenia. Lepiej zaprezentowała się od strony mentalnej i po zwycięstwie 6:4, 6:4 to ona gra dalej o triumf w Dubaju.