Ogromna radość w polskim obozie. Półfinał w 69 minut, pękła kolejna bariera w rankingu

Jak reagować na niepowodzenie? Na przykład tak, jak robi to aktualnie Kamil Majchrzak. Po przykrej porażce w weekend podczas meczu Pucharu Davisa w Zielonej Górze, nasz reprezentant udał się na turniej ATP Challenger 125 do Saint-Tropez. Polak błyszczy na Lazurowym Wybrzeżu i dotarł już do półfinału imprezy. Dzisiaj w zaledwie 69 minut wyeliminował Matteo Martineau, wygrywając 6:3, 6:4. To nie koniec świetnych wiadomości dla 28-latka - w rankingu LIVE awansował już do TOP 150.