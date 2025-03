Ograła Świątek w US Open, właśnie zniknęła z rankingu WTA. Jest przyczyna

Ranking WTA. Anastasija Sevastova nie jest już klasyfikowana. Wszystko musi zaczynać od nowa. O ile wróci

Wróciła pod koniec 2023 roku, od razu dotarła do ćwierćfinału WTA 125 w Andorze , później do ćwierćfinału WTA 125 w Limoges, wreszcie w tej samej fazie zameldowała się w WTA 250 w Kluż-Napoce. Pokonała m.in. Dajanę Jastremską czy Elinę Awanesjan . I gdy w kolejnym turnieju w Austin też grała w ćwierćfinale, a prowadziła nawet 6:4 i 2:1 z Anną Karoliną Schmiedlovą , doznała kontuzji lewego kolana.

Sevastova do dziś nie wróciła do gry turniejowej, właśnie zaś skasowały się jej punkty z Austin z zeszłego roku, które pozwalały jej być w tabeli. Gdy wróci, będzie musiała zacząć zbieranie od nowa, choć zapewne przy zamrożonym rankingu będzie o to nieco łatwiej. Niemniej powrót jeszcze planuje, dwa tygodnie temu na swoich "stories" pokazała krótki film z treningu. Kto wie, być może jeszcze Iga Świątek dostanie okazję do rewanżu za to US Open sprzed 5,5 roku.