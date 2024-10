Ograła Sabalenkę, tym razem nie dała rady. Magdalena Fręch znów ma swój moment chwały

Kolejny krecz w Ningbo. Tym razem spotkania nie dokończyła Karolina Muchova

Karolina znów rozpoczęła mecz nie najlepiej, podobnie jak we wczorajszym starciu z Kalinską. 17-letnia wicemistrzyni olimpijska w deblu szybko zbudowała sobie przewagę w pierwszym secie, wychodząc na prowadzenie 4:0. Po chwili zawodniczka naszych południowych sąsiadów zerwała się do odrabiania strat, po obronie dwóch break pointów zdołała nawet doprowadzić do stanu 4:2. Końcówka znów należała jednak do Mirry. Kolejne dwa gemy na konto nastolatki zaważyły o zwycięstwie 6:2 w premierowej odsłonie pojedynku.