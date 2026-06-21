Ograła Sabalenkę, teraz niepokojące sygnały z Berlina. Piszą o ewakuacji

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Dokładnie o 12:00 miał rozpocząć się mecz finałowy turnieju WTA 500 w Berlinie. Miał, bo organizatorzy muszą poradzić sobie z problemem, którego się spodziewali, ale od którego i tak nie zdołali się uchronić. Dla pogromczyni Aryny Sabalenki Jessiki Peguli i Lindy Noskovej oznaczało to próbę cierpliwości. Ze stolicy Niemiec napłynęły komunikaty. Potrzebna była ewakuacja. "Jeśli któryś członek personelu ochrony zachował się niewłaściwie, pragniemy szczerze przeprosić" - czytamy.

Pegula i Sabalenka podają sobie ręce po meczu; w rogu mapa burz z wyładowaniami w Berlinie.
Pegula po wygranej nad Sabalenką i wyładowania w Berlinie na radarzeRobert PrangeGetty Images

W sobotnich półfinałach Berlin Tennis Open Jessica Pegula pokonała Arynę Sabalenkę, a Linda Noskova Alexandrę Ealę. Szczególnie triumf Amerykanki miał swój wydźwięk, w trzecim secie było 6:0 (16:9 w punktach przy returnie!), a liderka światowego rankingu znowu frustrowała się na korcie - wróciły obrazki ze starcia przeciwko Dianie Sznajder na Rolandzie Garrosie.

Pegula określana była jako faworytka, wygrała ten turniej w 2024 roku. Z kolei motywacją dla Czeszki był pierwszy w karierze finał imprezy poza kortami twardymi oraz możliwość wejścia do najlepszej dziesiątki zestawienia WTA.

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Obie zawodniczki miały pierwotnie wyjść na kort w samo południe. Pogoda pokrzyżowała jednak te plany.

Burza sparaliżowała plany o finale WTA 500 Berlin. Pegula i Noskova czekają

Poniższy zrzut ekranu pokazuje radar wyładowań atmosferycznych. Screen został zrobiony o 13:30, a białe plusy oznaczają wyładowania z ostatnich 20 minut. Widać więc, jak komórka burzowa po 13:00 przekroczyła niemiecko-polską granicę. Czerwone plusy pokazują wyładowania sprzed 100-120 minut. Jak więc łatwo wyliczyć, mieszkańcy Berlina przez najgorsze przechodzili około 11:00.

Intensywne skupisko wyładowań atmosferycznych w okolicy Wrocławia, oznaczone kolorami od czerwonego do żółtego, wskazujące na dużą aktywność burzową w tej części regionu.
Screen z Blitzortung.orgblitzortung.orgmateriał zewnętrzny

W wyniku silnych opadów deszczu uszkodzona została część infrastruktury kortu oraz systemy techniczne. Już o 11:25 padł pierwszy komunikat o opóźnieniu spotkania. Godzinę później napisano: "Pomimo ścisłej koordynacji z Niemiecką Służbą Pogodową burza rozwinęła się z intensywnością, która nie była przewidziana. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem. Dla twojego własnego dobra uprzejmie prosimy, abyś w tej chwili nie podróżował do miejsca wydarzenia".

Kolejna aktualizacja miała miejsce o 13:42. Była konkretniejsza - jasno wskazała, że do 16:00 na pewno rywalizacja się nie rozpocznie.

Byliśmy przygotowani na zapowiadane warunki pogodowe i już podjęliśmy środki zapobiegawcze. Jednak intensywność i szybkość burzy sprawiły, że konieczne stało się podjęcie dodatkowych działań w bardzo krótkim czasie
rozpoczęto

"Jeśli jakikolwiek członek personelu ochrony zachowywał się niewłaściwie podczas ewakuacji, pragniemy szczerze przeprosić. Naszym głównym celem było jak najszybsze i najbezpieczniejsze opróżnienie terenu" - można było przeczytać.

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Linda Noskova zagra w półfinale turnieju w TokioJORGE GUERREROAFP
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Jessica PegulaOscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP


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