Ograła Sabalenkę, teraz niepokojące sygnały z Berlina. Piszą o ewakuacji

W sobotnich półfinałach Berlin Tennis Open Jessica Pegula pokonała Arynę Sabalenkę, a Linda Noskova Alexandrę Ealę. Szczególnie triumf Amerykanki miał swój wydźwięk, w trzecim secie było 6:0 (16:9 w punktach przy returnie!), a liderka światowego rankingu znowu frustrowała się na korcie - wróciły obrazki ze starcia przeciwko Dianie Sznajder na Rolandzie Garrosie.

Pegula określana była jako faworytka, wygrała ten turniej w 2024 roku. Z kolei motywacją dla Czeszki był pierwszy w karierze finał imprezy poza kortami twardymi oraz możliwość wejścia do najlepszej dziesiątki zestawienia WTA.

Obie zawodniczki miały pierwotnie wyjść na kort w samo południe. Pogoda pokrzyżowała jednak te plany.

Burza sparaliżowała plany o finale WTA 500 Berlin. Pegula i Noskova czekają

Poniższy zrzut ekranu pokazuje radar wyładowań atmosferycznych. Screen został zrobiony o 13:30, a białe plusy oznaczają wyładowania z ostatnich 20 minut. Widać więc, jak komórka burzowa po 13:00 przekroczyła niemiecko-polską granicę. Czerwone plusy pokazują wyładowania sprzed 100-120 minut. Jak więc łatwo wyliczyć, mieszkańcy Berlina przez najgorsze przechodzili około 11:00.

Screen z Blitzortung.org blitzortung.org materiał zewnętrzny

W wyniku silnych opadów deszczu uszkodzona została część infrastruktury kortu oraz systemy techniczne. Już o 11:25 padł pierwszy komunikat o opóźnieniu spotkania. Godzinę później napisano: "Pomimo ścisłej koordynacji z Niemiecką Służbą Pogodową burza rozwinęła się z intensywnością, która nie była przewidziana. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem. Dla twojego własnego dobra uprzejmie prosimy, abyś w tej chwili nie podróżował do miejsca wydarzenia".

Rozwiń

Kolejna aktualizacja miała miejsce o 13:42. Była konkretniejsza - jasno wskazała, że do 16:00 na pewno rywalizacja się nie rozpocznie.

Byliśmy przygotowani na zapowiadane warunki pogodowe i już podjęliśmy środki zapobiegawcze. Jednak intensywność i szybkość burzy sprawiły, że konieczne stało się podjęcie dodatkowych działań w bardzo krótkim czasie

"Jeśli jakikolwiek członek personelu ochrony zachowywał się niewłaściwie podczas ewakuacji, pragniemy szczerze przeprosić. Naszym głównym celem było jak najszybsze i najbezpieczniejsze opróżnienie terenu" - można było przeczytać.

Rozwiń

Jessica Pegula na Campo Centrale FILIPPO MONTEFORTE AFP

Linda Noskova zagra w półfinale turnieju w Tokio JORGE GUERRERO AFP

Jessica Pegula Oscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP





Japonia - Dominikana. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport