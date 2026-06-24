Ograła Polkę w półfinale, zrzekła się gry o trofeum. Teraz wpadka rozstawionej

Wielkimi krokami zbliża się wielkoszlemowy Wimbledon - kwalifikacje już ruszyły, turniej główny rozpocznie się z kolei 29 czerwca. Okazją do szlifowania formy przed zmaganiami w Londynie są mniej prestiżowe imprezy, niedawno zakończył się turniej WTA 500 w Berlinie, trwa turniej tej samej rangi w Bad Homburg. Nie brakuje polskich akcentów, w drugim z niemieckich miast o tytuł powalczy Iga Świątek.

Magda Linettte z kolei ostatnio zdecydowała się na występ w 's-Hertogenbosch (WTA 250), w Holandii pokonała Kimberly Birrell, Mię Pohankovą, Zeynep Sonmez, a w półfinale trafiła na rozstawioną z "8" Barborę Krejcikovą. Górą była Czeszka, wygrała 6:4, 7:6(4) i stanęła przed szansą walki o tytuł. Ostatecznie jednak do niej nie przystąpiła, dobę po meczu z naszą reprezentantką ogłoszono walkower, po tytuł bez walki sięgnęła kwalifikantka Robin Motgomery.

"Z przykrością informuję, że niestety muszę się wycofać z dzisiejszego finału Libema Open z powodu choroby. Czułam się źle i po konsultacjach z moim zespołem medycznym stało się jasne, że nie będę w stanie dzisiaj rywalizować. Bardzo cieszyłam się na możliwość walki o tytuł, ale dzisiaj to niemożliwe" - przekazała Krejcikova w oświadczeniu.

WTA Eastbourne. Barbora Krejcikova poza burtą turnieju

Krejcikova decyzję o wycofaniu się z powodu choroby przekazała 14 czerwca, dokładnie dziewięć dni później Czeszka przystąpiła do rywalizacji w Eastbourne (WTA 250), tutaj była rozstawiona z "4". Na start przyszło jej się zmierzyć z Kimberly Birrell, czyli tenisistką, którą wcześniej w Holandii wyeliminowała Linette.

Reprezentantka Australii notowana jest na 73. miejscu w rankingu i musiała przedzierać się przez kwalifikacje, trudno ją było upatrywać w roli faworytki w starciu z tenisistką, która przed dwoma laty triumfem na Wimbledonie potwierdziła, że świetnie czuje się na trawie, a nieco ponad tydzień temu dotarła do finału w 's-Hertogenbosch.

Mecz rozgrywany we wtorkowy wieczór kapitalnie zaczął się z perspektywy Birrell, ta zgarnęła cztery pierwsze gemy, oddając po drodze zaledwie pięć punktów. Była też o krok od podwyższenia prowadzenia, Krejcikova przy stanie 0:4 obroniła jednak break pointa. A po chwili sama przełamała rywalkę, przy podwyższeniu poziomu własnego serwisu Czeszka powoli zaczęła wracać do gry, było już tylko 3:4.

Birrell nie wypuściła jednak z rąk wypracowanej przewagi, przy podaniu notowanej na 37. miejscu w rankingu rywalki przypieczętowała zwycięstwo 6:3. A w drugiej partii początkowo poszła za ciosem, w czwartym gemie przełamała Krejcikovą, prowadziła już 3:1. Mistrzyni Wimbledonu wróciła jednak do gry, odpowiedziała przełamaniem powrotnym, dalej gra toczyła się gem za gem. Wyrównaną partię zwieńczył tie-break, w tym górą była Australijka, która przypieczętowała zwycięstwo 6:3, 7:6(6) i awans do drugiej rundy, w której zmierzy się z Petrą Marcinko.





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