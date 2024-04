Ograła Linette, dołączyła do Świątek. Aryna Sabalenka nareszcie to zrobiła

Aryna Sabalenka w zasadzie dosyć prędko, bo już na poziomie ćwierćfinału, pożegnała się z niedawnymi zmaganiami Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie, odpadając z rywalizacji po porażce z przedstawicielką Czech Marketą Vondrousovą. Później Białorusinka nie miała jednak wiele czasu na odpoczynek, bowiem prędko ruszyła do Hiszpanii na Mutua Madrid Open 2024 .

Turniej ten druga rakieta świata rozpoczęła od zwycięstwa nad Magdą Linette - choć trzeba przyznać, że Polka postawiła się swojej rywalce i zdołała w toku współzawodnictwa urwać jej jednego seta . Koniec końców to jednak Sabalenka przeszła do kolejnej rundy i... jednocześnie dokonała czegoś naprawdę znaczącego.

Sabalenka jak Świątek. Zwycięstwo nad Linette i takie osiągnięcie

Jak bowiem podaje profil "OptaAce", 25-latka triumfując nad Linette dobiła do poziomu co najmniej 70 proc. wygranych spotkań w zawodach WTA 1000 licząc od "pandemicznego" sezonu 2020. Jej obecny bilans w tego typu imprezach to 56-24.