Ograła Arynę Sabalenkę, a potem... klęska. Zmora Igi Świątek poza finałem

Po tym, jak Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Pekinie, nasza uwaga została skierowana na drugi pojedynek półfinałowy, by dowiedzieć się, z kim przyjdzie się zmierzyć Polce w walce o tytuł w chińskim tysięczniku. Rywalką naszej zawodniczki będzie Liudmiła Samsonowa, która pokonała Jelenę Rybakinę 7:6(7), 6:3. Tym samym nie dojdzie do wyczekiwanego rewanżu raszynianki z reprezentantką Kazachstanu w niedzielnym finale.