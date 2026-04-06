Ogłoszono ws. Sabalenki. Chodzi o Roland Garros. Nagle padło nazwisko Świątek

Po pełnych frustracji meczach z Eliną Switoliną czy Magdą Linette Iga Świątek rozstała się z Wimem Fissette'm. W czwartek ogłosiła, że jej nowym trenerem został Francisco Roig. 58-letni Hiszpan przez 17 lat pełnił bardzo ważną funkcję w sztabie Rafaela Nadala.

Teraz Polka ma okazję przygotowywać się do dalszej części sezonu pod okiem obu fachowców. W mediach społecznościowych regularnie publikowane są zdjęcia i materiały wideo z treningów czwartej rakiety świata, w których udział biorą Roig i sam Nadal. Nasza zawodniczka nie mogła wymarzyć sobie lepszego scenariusza. Co więcej, sam klimat na Majorce również przypadł jej do gustu. To właśnie tam - pomiędzy sesjami - spędziła święta w rodzinnym gronie.

Od około tygodnia światowa czołówka zaczęła rywalizować na kortach ziemnych. To ulubiona nawierzchnia Igi Świątek. Doskonale świadczy o tym fakt, że na jej koncie znajdziemy aż cztery puchary za triumf w Roland Garros, który rozgrywa się właśnie na ceglanej mączce.

Czy w tym roku Polkę można umieścić w gronie kandydatek do zgarnięcia tytułu? Z pewnością tak, jednak zdecydowaną faworytkę namaścił Callum Davies z "The Tennis Gazette". "Dlaczego jest jasne, że Aryna Sabalenka zdominuje sezon na kortach ziemnych i wygra w tym roku Rolanda Garrosa?" - czytamy w tytle jednego z ostatnich artykułów.

Zdaniem eksperta to Białorusinka najlepiej spisze się na ukochanym terenie Świątek. "Sabalenka wygrała Sunshine Double. I są powody, by sądzić, że ta forma nie ustąpi wraz ze zmianą powierzchni. Wręcz przeciwnie, można by twierdzić, że będzie ona tylko dalej dominować. Głównym powodem, dla którego oczekuje się, że odniesie sukces na kortach ziemnych, jest brak konkurencji, z jaką przyjdzie jej się zmierzyć" - twierdzi.

Następnie wymienione są nazwiska Rybakiny, Gauff i właśnie Świątek. Pierwsza z nich nigdy nie dominowała na mączce. Co z Amerykanką i naszą rodaczką? "W rywalizacji wezmą udział także Iga Świątek i Coco Gauff, ale obie przechodzą przez własne kryzysy, które zmniejszają ich szanse na regularne zdobywanie tytułów" - napisano.

Innym powodem potencjalnej dominacji obecnej liderki rankingu WTA na mączce są świetne występy w zeszłej kampanii - wygrana w Madrycie czy finał Roland Garros przegrany z Coco Gauff. W połowie kwietnia rozpocznie się WTA 500 Stuttgart, gdzie zobaczymy naszą reprezentantkę na ziemnej nawierzchni.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek czekają na inaugurację Rolanda Garrosa

Aryna Sabalenka

Coco Gauff

