Ogłoszono wielki tenisowy hit. Netflix zaprosił gwiazdy do Las Vegas

Jak się okazuje, Netflix robi kolejny krok, przygotowując czwartą w jego historii transmisję "live". Wcześniej był to stand-up Chrisa Rocka, specjalny odcinek programu randkowego "Miłość jest ślepa" oraz turniej golfowy Netflix Cup. O ile w pierwszym i trzecim przypadku wszystko poszło zgodnie z planem, o tyle w drugim z powodu problemów technicznych wydarzenie odwołano. Teraz przyjdzie czas na drugi "event" sportowy.

3 marca o godzinie 21:00 polskiego czasu w Michelob Ultra Arena w Mandalay Bay Resort and Casino w meczu pokazowym zmierzą się giganci tenisa - Rafael Nadal i Carlos Alcaraz. Spotkanie Hiszpanów jest przedstawiane pod nazwą "The Netflix Slam" (netfliksowy Szlem).

Gwiazdy tenisa przyjadą do Las Vegas dzień przed startem Indian Wells

- Jestem bardzo podekscytowany moją pierwszą wizytą w Las Vegas i możliwością rywalizacji z moim rodakiem. Jestem pewien, że będzie to fantastyczny wieczór z tenisem - powiedział "Rafa". - Jestem zaszczycony, że będę mógł dzielić kort z Rafaelem. To legenda, a jego rekordy i osiągnięcia mówią same za siebie - stwierdził z kolei "Carlitos" (wszystkie cytaty za wirtualnemedia.pl).