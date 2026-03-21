Ogłosili ws. Linette, dzień po triumfie ze Świątek. Jest oficjalny komunikat

Mateusz Stańczyk

Pojedynek Magdy Linette z Igą Świątek zaszokował nie tylko polski, ale i cały tenisowy świat. Wszystko przez końcowy rezultat tego spotkania. Niespodziewanie to Poznanianka awansowała dalej. W dodatku wydarzyło się to w niesamowitych okolicznościach, bowiem przegrała pierwszą partię 1:6. Dzień po potyczce z Raszynianką poznaliśmy datę batalii 34-latki przeciwko Alexandrze Eali o najlepszą "16" WTA 1000 w Miami. Znamy także godzinę meczu Kamila Majchrzaka. Oto szczegóły.

Magda Linette i Iga Świątek walczyły ze sobą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w MiamiWTA TV / CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Magda Linette uwielbia grać na Florydzie. I trudno się temu dziwić - w końcu posiada tam swoje mieszkanie, może w nim przebywać również w trakcie turnieju WTA 1000 w Miami. Przed rokiem dotarła do ćwierćfinału tysięcznika w tej lokalizacji i w tym sezonie ma chrapkę na to, by powtórzyć ten sukces. Ogromny krok w tym kierunku wykonała w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, gdy wyeliminowała ze zmagań... Igę Świątek.

Tenis

    Poznanianka przegrała pierwszą partię 1:6, ale zdołała się zresetować. Od drugiego seta bardzo pilnie strzegła własnych podań i w ten sposób wywarła presję na młodszej koleżance z reprezentacji. 34-latka robiła swoje, korzystała też z błędów Raszynianki. Ostatecznie to Linette cieszyła się ze zwycięstwa 1:6, 7:5, 6:3 oraz awansu do trzeciej rundy. W ten oto sposób dobiegła końca niesamowita seria Świątek, która była niepokonana w meczach otwarcia od sezonu 2021.

    Iga pożegnała się już z rozgrywkami na terenie Florydy. Z kolei Magda szykuje się powoli do batalii o najlepszą "16" singlowych zmagań. Tam zmierzy się z tenisistką, która 12 miesięcy temu wyeliminowała Raszyniankę z turnieju w Miami. Mowa o rozstawionej z "31" Alexandrze Eali. Reprezentantka Filipin zna już także smak zwycięstwa z Poznanianką. Dokonała tej sztuki na początku tego roku, podczas imprezy WTA 250 w Auckland. Teraz 34-latka dostanie szansę na rewanż za tamtą porażkę.

      Znamy plan gier na sobotę. Wtedy zagrają Linette i Majchrzak

      W nocy organizatorzy rozgrywek na Florydzie opublikowali ostateczny rozkład na sobotę. Polscy kibice mogą spodziewać się ogromnych emocji na korcie Grandstand, drugiej co do wielkości arenie. A to dlatego, że zobaczymy tam nie tylko Magdę, ale również Kamila Majchrzaka. To właśnie tenisista pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego otworzy dzisiejsze zmagania na tym obiekcie. O godz. 16:00 naszego czasu zmierzy się z Learnerem Tienem.

        Mecz Linette - Eala zaplanowano jako trzeci w kolejności od godz. 18:30 czasu polskiego (po starciach: Elena Gabriela-Ruse - Madison Keys oraz Amanda Anismova - Julia Starodubcewa). Można się zatem spodziewać, że Magda i Alexandra zainaugurują swoją potyczkę najwcześniej około godz. 21:30 naszego czasu - pod warunkiem, że organizatorom dopisze pogoda. Szykuje się zatem pasjonujący dzień.

        Główne zmagania w Miami potrwają do 29 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

