Ogłosili ws. Chwalińskiej, a to nie koniec. Pierwsza taka sytuacja w historii

Maja Chwalińska w ostatnich tygodniach przeżywa swój gwiezdny czas. Polka przeszła drogę od zawodniczki drugiej setki rankingu WTA do tenisistki, która plasuje się w czołowej trzydziestce. Stało się tak za sprawą tego, co Chwalińska zrobiła na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu.

Polka zaczynała swój występ w kwalifikacjach. Przez te Chwalińska przeszła w imponującym stylu, nie tracąc nawet jednego seta. Dzięki temu rozpoczęła się jej przygoda w drabince głównej, gdzie Maja prezentowała się jeszcze lepiej, a rywalki były ze zdecydowanie wyższej półki.

Wimbledon ogłosił. Chwalińska pierwsza w historii

Chwalińska pokonywała kolejno: Zheng, Mertens, Sakkari, Pary, Kalinską oraz Sznajder i w ten sposób dotarła do finału. W tym przegrała z Mirrą Andriejewą. Z Paryża wyjechała z wysoko uniesioną głową, a świat tenisa bez wątpienia zapamięta jej historię na długo. Kolejnym występem Mai będzie Wimbledon.

We wtorek stało się jasne, że Polka tym razem nie wystąpi w eliminacjach. Chwalińska dostała bowiem wymarzoną dziką kartę do turnieju głównego. Dzięki temu rozpocznie rywalizację bezpośrednio od pierwszej rundy. Co więcej, będzie w drabince głównej rozstawiona z numerem dwadzieścia.

Prowadzący podcast Tennis Weekly Podcast zauważyli, że to pierwsza taka historia, gdy zawodniczka z dziką kartą będzie w Wimbledonie rozstawiona. Turniej rozpocznie się dla Mai najwcześniej w poniedziałek 29 czerwca. Losowanie drabinki odbędzie się kilka dni wcześniej.

Rozwiń

Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Tak Polka przyjęła decyzję. PSNEWZ/SIPA East News





Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport