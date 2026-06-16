Ogłosili ws. Chwalińskiej, a to nie koniec. Pierwsza taka sytuacja w historii

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Maja Chwalińska we wtorek 16 czerwca oficjalnie poznała decyzję Wimbledonu. Polce przyznano dziką kartę do turnieju głównego, dzięki czemu nie będzie musiała przebijać się przez eliminacje. Dodatkowo finalistka Roland Garros będzie w Londynie rozstawiona. Jak zauważyli prowadzący podcast Tennis Weekly Podcast to pierwsza taka sytuacja w historii.

Maja Chwalińska
Maja ChwalińskaTomasz JastrzębowskiEast News

Maja Chwalińska w ostatnich tygodniach przeżywa swój gwiezdny czas. Polka przeszła drogę od zawodniczki drugiej setki rankingu WTA do tenisistki, która plasuje się w czołowej trzydziestce. Stało się tak za sprawą tego, co Chwalińska zrobiła na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. 

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Polka zaczynała swój występ w kwalifikacjach. Przez te Chwalińska przeszła w imponującym stylu, nie tracąc nawet jednego seta. Dzięki temu rozpoczęła się jej przygoda w drabince głównej, gdzie Maja prezentowała się jeszcze lepiej, a rywalki były ze zdecydowanie wyższej półki.

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Chwalińska pokonywała kolejno: Zheng, Mertens, Sakkari, Pary, Kalinską oraz Sznajder i w ten sposób dotarła do finału. W tym przegrała z Mirrą Andriejewą. Z Paryża wyjechała z wysoko uniesioną głową, a świat tenisa bez wątpienia zapamięta jej historię na długo. Kolejnym występem Mai będzie Wimbledon.

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We wtorek stało się jasne, że Polka tym razem nie wystąpi w eliminacjach. Chwalińska dostała bowiem wymarzoną dziką kartę do turnieju głównego. Dzięki temu rozpocznie rywalizację bezpośrednio od pierwszej rundy. Co więcej, będzie w drabince głównej rozstawiona z numerem dwadzieścia.

Prowadzący podcast Tennis Weekly Podcast zauważyli, że to pierwsza taka historia, gdy zawodniczka z dziką kartą będzie w Wimbledonie rozstawiona. Turniej rozpocznie się dla Mai najwcześniej w poniedziałek 29 czerwca. Losowanie drabinki odbędzie się kilka dni wcześniej.

Tenisistka w jasnozielonej koszulce i czarnej spódniczce, klęcząca na korcie ziemnym z szeroko otwartymi oczami i ręką zasłaniającą usta, wyraźnie wzruszona po zakończonym meczu.
Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Tak Polka przyjęła decyzję.PSNEWZ/SIPAEast News


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