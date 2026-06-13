Ogłaszają ws. dzikiej karty do Wimbledonu, decyzja zapadła. Ani słowa o Chwalińskiej

Maja Chwalińska tydzień temu zakończyła pisać swoją nieprawdopodobną historię. Polka wystąpiła w pierwszym w swojej karierze finale turnieju rangi Wielkiego Szlema. Co więcej, do meczu o tytuł w Roland Garros doszła od pierwszego spotkania eliminacji, tracąc na tej drodze ledwie seta.

Polka z każdym meczem zdobywała coraz większą sympatię dzięki wynikom, ale także stylowi jaki prezentowała. W związku ze znakomitym turniejem Maja zanotowała skok w rankingu WTA o blisko 100 pozycji. W obecnym notowaniu Polka plasuje się w pierwszej trzydziestce, a mimo tego nie wie, czy w Wimbledonie zagra w drabince głównej.

Ogłaszają decyzję Wimbledonu. Wiadomo, co z dzikimi kartami dla sióstr Williams

Wiąże się to z zasadami, jakie są przyjęte. Wimbledon listy startowe pobierał bowiem przed Roland Garros, a wówczas Maja plasowała się na miejscu w drugiej setce. Taka pozycja pozwalała jej na awans do drabinki głównej przez kwalifikacje. Gdyby listy pobierano teraz Maja kwalifikacji by nie przechodziła, co więcej byłaby rozstawiona.

Dziennikarz "SkySports24" ogłosił istotną wieść w kontekście rywalizacji pań, ale w deblu. "Kolejna wiadomość. Venus i Serena Williams zagrają w deblu na Wimbledonie z dziką kartą (ich prośba została już zaakceptowana)" - przekazał Angelo Mangiante w mediach społecznościowych.

Ostatnie informacje o ruchach tenisistek dają także optymizm w kontekście Chwalińskiej, ale oficjalną decyzję powinniśmy poznać już niedługo.

W dość podobnej sytuacji jest Włoch Matteo Berettini. Były finalista Wimbledonu do Roland Garros przystępował jako 105. tenisista świata, dzięki wycofaniom znalazł się jednak w drabince głównej. W Paryżu dotarł do ćwierćfinału. Dzięki temu wynikowi powrócił do pierwszej pięćdziesiątki rankingu.

Mimo tego on również nie jest pewnym występu na londyńskiej trawie. W związku z tym złożył wniosek o dziką kartę, aby nie grać kwalifikacji. Tą drogą poszła także ubiegłoroczna rewelacja, która obecnie ma gigantyczne problemy. Człowiek, który był o krok od wyrzucenia Jannika Sinnera - Grigor Dimitrow. O szczegółach rozpisuje się włoski dziennikarz.

"Jutro zarząd turnieju zbierze się, aby przyznać dzikie karty. Berrettini i Dimitrow zwrócili się z prośbą o dziką kartę do gry w turnieju głównym (kiedy zapisy zostały zamknięte, Matteo nie miał jeszcze punktów z ćwierćfinałów turnieju głównego i znajdował się poza pierwszą setką). Berrettini jest obecnie drugim rezerwowym poza turniejem głównym (pierwszym rezerwowym jest Molcan)" - przekazał Mangiante.

"Jeśli w turnieju głównym nie będzie już żadnych rezygnacji, a Cazaux jest już poza grą i został uwzględniony, Matteo Berrettini, były finalista turnieju, będzie musiał zagrać w eliminacjach, chyba że otrzyma dziką kartę (to samo dotyczy Dimitrowa). Termin składania deklaracji uczestnictwa w turnieju upływa jutro, a oficjalne potwierdzenie nastąpi 15 czerwca" - podsumował.

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