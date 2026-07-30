Ogłaszają ws. Chwalińskiej. Lodowaty prysznic, powtórki Garrosa nie będzie?

W najnowszym odcinku podcastu Break Point Marek Furjan i Dawid Celt odpowiadali na pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło tego, czy finał paryskiego Roland Garros 2026 to w przypadku Mai Chwalińskiej jednorazowa akcja czy może będzie dość regularnie docierała do takich dalekich etapów Wielkich Szlemów.

Tak uczciwie powiem. Nie sądzę, że Maja Chwalińska będzie tenisistką bardzo regularnie grywającą w finałach imprez wielkoszlemowych

Od razu zaznaczył, że to nie może się nie wydarzyć i nie zamyka przed Mają drzwi do wielkiego tenisa. "Ale nie jest naturalną kandydatką w dobie tych tenisistek, o których powiedzieliśmy. Dużo bardziej doświadczone zawodniczki mają z tą regularnością problemy" - dopowiedział.

W temat włączył się Dawid Celt. Wyraził swój pogląd na to, jaka tenisowa przyszłość czeka Chwalińską.

Chwalińska będzie miała problem, by powtórzyć sukces z Rolanda Garrosa?

Furjan spodziewa się, że Chwalińska będzie miała swoje miejsce w ramach 30-50 miejsca w rankingu WTA. "Ale czy wejdzie w klincz z Sabalenką, Świątek i Pegulą w walce o numer jeden na świecie? Będę zaskoczony" - ocenił.

Zgadzam się z tobą w stu procentach

"Jestem ciekaw tych jej startów teraz, na korcie twardym. W zasadzie po Rolandzie nie mamy żadnych danych" - zauważył, nawiązując do faktu, że od finału French Open Maja właściwie regularnie nie grała.

Co prawda pojawiła się na Wimbledonie, ale pechowo pożegnała się z turniejem już po pierwszym meczu, w którym doznała kontuzji i nie mogła pokazać pełni swoich możliwości.

Jednak jeśli wszystko pójdzie teraz zgodnie z planem, będziemy widywać Chwalińską częściej. Ma wziąć udział w zawodach w Ameryce Północnej, w tym w rozpoczynającym się lada chwila turnieju w Toronto (2-13 sierpnia).

"Jestem ciekaw, jak będzie radzić sobie w trudnych warunkach, jakie panują w Stanach o tej porze roku. Toronto jest wymagające, nie każdemu dobrze się tam gra. Piłka lata, jest bardzo ciepło i wilgotno, ciężko kontrolować piłkę" - wyliczył Dawid Celt.

"Po raz pierwszy zagra też w Cincinnati. Też piekielnie trudny turniej pod względem warunków. Zobaczymy, jak się będzie do tego adaptować" - podsumował.

Menadżer ujawnia ws. stanu zdrowia Chwalińskiej. Znamy też jej najbliższe plany

Wcześniej menadżer Mai, Piotr Szczypka, zapewnił w rozmowie z WP Sportowymi Faktami, że ze zdrowiem tenisistki jest już wszystko w porządku.

"Trenuje z pełnym obciążeniem (...). Uspokajam kibiców, nie ma powodu do zmartwień. Nie widzę zagrożenia, aby Maja miała nie lecieć do USA. Na co dzień jest uśmiechnięta, zadowolona. Przede mną na pewno nie gra, więc proszę mi wierzyć" - przekazał.

Jak zatem wyglądają plany startowe 24-letniej Polki. Lista turniejów wygląda ambitnie. Są to kolejno zawody w Toronto, Cincinnati (11-23 sierpnia) i Monterrey (23-29 sierpnia). A na koniec wisienka na torcie - udział w ostatnim Wielkim Szlemie tego roku, czyli US Open w Nowym Jorku. Zawody zaplanowano w terminie od 30 sierpnia do 13 września.





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