Ogłaszają w sprawie Sabalenki. Wszystko się potwierdziło. Jest tak, jak ludzie myśleli

27-latka z Mińska przystępowała do rywalizacji w US Open po dość zaskakującym w jej wykonaniu turnieju w Cincinnati. Zmagania w nim zakończyła bowiem na ćwierćfinale, wyraźnie ustępując Jelenie Rybakinie, z którą przegrała 1:6, 4:6. Pojawiały się znaki zapytania, dotyczące jej formy przed ostatnim wielkoszlemowym turniejem w sezonie. Już pierwsze mecze pokazały jednak, że jakiekolwiek obawy były bezzasadne.

Sabalenka przez pierwsze rundy przeszła bez większych problemów, a meczu ćwierćfinałowego... w ogóle nie musiała rozgrywać. Jej rywalka, Marketa Vondrousova oddała go bowiem walkowerem. Pierwszego i - jak miało się okazać - jedynego seta w imprezie Białorusinka "oddała" w półfinale. Jessica Pegula wygrała z nią pierwszą partię 6:4, ale potem została dwukrotnie skarcona, ulegając 3:6 i 4:6.

WTA oficjalnie potwierdza ws. Sabalenki

Dla "Saby" był to prawdopodobnie trudniejszy mecz, niż sam finał z Amandą Anisimową. Reprezentantka gospodarzy nie była w stanie nawiązać z nią równorzędnej walki. Jeszcze przed tym spotkaniem głośno było jednak o tym, co może czekać Sabalenkę niedługo później. Potwierdzenie nadeszło nocą z niedzieli na poniedzałek - w czasie, gdy swój finał rozgrywali Carlos Alcaraz i Jannik Sinner.

WTA opublikowała wtedy najnowsze notowanie rankingu. Potwierdził on dotychczasowe wyliczenia. Sabalenka dzięki zwycięstwu "obroniła" punkty wywalczone za tytuł przed rokiem i łącznie ma ich w dorobku 11225. Tym samym wciąż wygodnie rozsiada się w fotelu liderki zestawienia, a dystans dzielący ją od reszty stawki pozostaje imponujący. Jej przewaga nad drugą w zestawieniu Igą Świątek (7933) wynosi 3292 "oczka". Podium uzupełnia Coco Gauff (7874). Na czwartą pozycję wdarła się wspomniana już Anisimowa, lecz jej strata do podium jest spora. Ma na koncie 5159 punktów.

Tak ogromna przewaga Sabalenki oznacza, że czekają ją kolejne tygodnie na pozycji liderki światowego zestawienia. Wiele wskazuje na to, że pozostanie nią przynajmniej do przyszłorocznego Australian Open.

Aryna Sabalenka wygrała US Open 2025 TIMOTHY A.CLARY AFP

Aryna Sabalenka rywalizowała z Amandą Anisimovą w finale US Open CHARLY TRIBALLEAU AFP