Oficjalnie, jest komunikat WTA. 167 miejsc w górę, Polka królową polowania

Ranking WTA i ATP są uaktualniane co tydzień w poniedziałek - z jednym wyjątkiem. Gdy największe turnieje trwają dwa tygodnie, wielkoszlemowe, ale także część rangi 1000, odbywa się to co dwa tygodnie, już po ich zakończeniu. Tak jest właśnie teraz, w Londynie zakończył się Wimbledon. A choć wygrała go Barbora Krejčíková, która wróciła do TOP 10 światowej listy, to na szczycie niezmiennie pozostaje Iga Świątek. I tak pozostanie aż co najmniej do zakończenia US Open.

Reklama