Odrodzenie przyjaciółki Świątek. Przeżyła dramat, teraz wraca do TOP 100

Ostatni rok dla Słowenki okazał się niezwykle trudny, gdyż w grudniu przeżyła rodzinną tragedię - odszedł jej tata. Miesiąc później podczas Australian Open byliśmy świadkami sceny, gdzie Iga Świątek przytuliła swoją przyjaciółkę po wspólnym treningu. Kaja wciąż mocno rozpamiętywała to, co wydarzyło się w jej życiu pod koniec 2022 roku .

13 lutego Słowenka wypadła z TOP 100 rankingu WTA . Na początku kwietnia poinformowała, że robi sobie przerwę od turniejów , gdyż ciężko jest się jej pozbierać po śmierci ojca. Nie minęły dwa tygodnie, a Kaja Juvan w parze z Tamarą Zidansek zapewniły Słowenii awans do finałów Billie Jean King Cup , mimo że ich drużyna przegrywała już 0-2 w starciu z Rumunią . Potem jednak wygrały trzy spotkania i przypieczętowały wygraną dla swojej nacji.

Kaja Juvan awansowała o blisko 150 miejsc w rankingu w ciągu trzech miesięcy

3 lipca Słowenka znalazła się na najniższej pozycji od dłuższego czasu - zajmowała 244. lokatę w rankingu WTA . Od tej chwili zaczęła jednak stopniowo przebijać się w górę. Podczas US Open dotarła do trzeciej rundy, gdzie przyszło jej rywalizować z... Igą Świątek . Nasza reprezentantka nie dała szans swojej przyjaciółce i oddała jej zaledwie jednego gema .

Dla tenisistki ze Słowenii był to jednak cenny skalp, gdyż zainkasowała 120 pkt do rankingu WTA, które pozwoliły jej na kolejny skok w górę rankingu. Konsekwentnie zbliżała się do granicy TOP 100 i w końcu, po blisko 8 miesiącach rozłąki, zameldowała się ponownie w czołowej "100" zestawienia najlepszych tenisistek.