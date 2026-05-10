Turniej WTA 1000 w Rzymie już w pierwszych rundach dla zawodniczek rozstawionych "przyniósł" niespodzianki, a nawet sensacje. Bez wątpienia ze sporym zdziwieniem należy traktować odpadnięcie Jasmine Paolini. Włoszka nie gra w tym sezonie tak dobrze, jak potrafi, ale broniła tytułu.

Paolini odpadła już w trzeciej rundzie, przegrywając z Elise Mertens. Tego samego dnia na Foro Italico doszło do sensacji. Z imprezą pożegnała się bowiem liderka rankingu WTA. Aryna Sabalenka poległa po trzysetowym boju z 36-letnią Rumunką Soraną Cirsteą, która po tym sezonie planuje zakończyć karierę.

Keys już odpadła z Rzymu. Sensacyjna porażka

Dzień później na kort w Rzymie wyszła rywalka Aryny Sabalenki z finału Australian Open 2025. Mowa rzecz jasna o Madison Keys. Amerykanka w tym sezonie daleka jest od swojej topowej dyspozycji, ale wydawało się, że z Nikolą Bartunkovą powinna sobie poradzić bez większych kłopotów.

W końcu mowa o tenisistce, która odpadła z walki o udział w Rzymie po kwalifikacjach. Później dostała szansę jako szczęśliwa przegrana i wybitnie z niej korzysta. Mecz z utytułowaną rywalką rozpoczęła znakomicie, zdobywając przełamanie już w drugim gemie. Przewagi nie oddała, a seta wygrała 6:3.

Już samo to było niespodzianką. Drugi set przywrócił nieco oczekiwaną normalność na korcie Pietrangeli. Tym razem bowiem to Keys wyszła na szybkie prowadzenie z przełamaniem i już go nie oddała, co więcej, odebrała rywalce podanie jeszcze raz i ostatecznie wygrała 6:1.

Fani dostali więc trzeciego - decydującego seta. W tym emocje były zdecydowanie największe. Przez dziewięć kolejnych gemów serwisowych panie nie wypracowały sobie bowiem żadnej szansy na przełamanie. Te pojawiły się, gdy przy stanie 5:4 dla Czeszki podawała Keys. Amerykanka presji nie wytrzymała i przy drugiej szansie dla rywalki poległa.

Bartunkova wygrała trzeciego seta 6:4 i po niespełna dwóch godzinach walki na korcie zapewniła sobie awans do czwartej rundy turnieju w Rzymie. W tej czeka już na nią znajdująca się w wysokiej formie Ukrainka - Elina Switolina. Wygrana zagra z Karoliną Pliskovą lub Laurą Siegemund.

Aryna Sabalenka rywalizowała z Sofią Kenin o awans do czwartej rundy WTA 1000 w Rzymie OSCAR DEL POZO / AFP AFP

Aryna Sabalenka odpała z turnieju w Rzymie już w 3. rundzie TIZIANA FABI AFP

Madison Keys ANGELA WEISS AFP

Robert Lewandowski będzie gwiazdą kolejnego El Clasico? WIDEO [Eleven Sports] Eleven Sports Eleven Sports