Odpadła w kwalifikacjach, a potem zwrot akcji. Mistrzyni Australian Open za burtą w Rzymie
W sobotę, w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie sensacyjnie przegrała Aryna Sabalenka. Dzień później jej los podzieliła także inna mistrzyni Wielkiego Szlema. Na Pietrangeli mierzyły się ze sobą Madison Keys oraz Nikola Bartunkova. Dla Czeszki to druga szansa, bo odpadła w kwalifikacjach, ale dostała kolejną szasnę gry w Rzymie. Skorzystała z niej wybornie. Po blisko dwóch godzinach walki wyrzuciła z imprezy mistrzynię Australian Open 2025.
Turniej WTA 1000 w Rzymie już w pierwszych rundach dla zawodniczek rozstawionych "przyniósł" niespodzianki, a nawet sensacje. Bez wątpienia ze sporym zdziwieniem należy traktować odpadnięcie Jasmine Paolini. Włoszka nie gra w tym sezonie tak dobrze, jak potrafi, ale broniła tytułu.
Paolini odpadła już w trzeciej rundzie, przegrywając z Elise Mertens. Tego samego dnia na Foro Italico doszło do sensacji. Z imprezą pożegnała się bowiem liderka rankingu WTA. Aryna Sabalenka poległa po trzysetowym boju z 36-letnią Rumunką Soraną Cirsteą, która po tym sezonie planuje zakończyć karierę.
Keys już odpadła z Rzymu. Sensacyjna porażka
Dzień później na kort w Rzymie wyszła rywalka Aryny Sabalenki z finału Australian Open 2025. Mowa rzecz jasna o Madison Keys. Amerykanka w tym sezonie daleka jest od swojej topowej dyspozycji, ale wydawało się, że z Nikolą Bartunkovą powinna sobie poradzić bez większych kłopotów.
W końcu mowa o tenisistce, która odpadła z walki o udział w Rzymie po kwalifikacjach. Później dostała szansę jako szczęśliwa przegrana i wybitnie z niej korzysta. Mecz z utytułowaną rywalką rozpoczęła znakomicie, zdobywając przełamanie już w drugim gemie. Przewagi nie oddała, a seta wygrała 6:3.
Już samo to było niespodzianką. Drugi set przywrócił nieco oczekiwaną normalność na korcie Pietrangeli. Tym razem bowiem to Keys wyszła na szybkie prowadzenie z przełamaniem i już go nie oddała, co więcej, odebrała rywalce podanie jeszcze raz i ostatecznie wygrała 6:1.
Fani dostali więc trzeciego - decydującego seta. W tym emocje były zdecydowanie największe. Przez dziewięć kolejnych gemów serwisowych panie nie wypracowały sobie bowiem żadnej szansy na przełamanie. Te pojawiły się, gdy przy stanie 5:4 dla Czeszki podawała Keys. Amerykanka presji nie wytrzymała i przy drugiej szansie dla rywalki poległa.
Bartunkova wygrała trzeciego seta 6:4 i po niespełna dwóch godzinach walki na korcie zapewniła sobie awans do czwartej rundy turnieju w Rzymie. W tej czeka już na nią znajdująca się w wysokiej formie Ukrainka - Elina Switolina. Wygrana zagra z Karoliną Pliskovą lub Laurą Siegemund.