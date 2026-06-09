Odlotowy Enea Poznań Open. Już tylko dni dzielą nas od tego wydarzenia

Ubiegłoroczna edycja zapisała się w historii nie tylko z racji jubileuszu. Enea Poznań Open został uhonorowany specjalnym wyróżnieniem przez ATP, podczas Poznańskiej Gali Sportu otrzymał tytuł "Impreza Sportowa Roku 2025", a następnie podczas Gali Osobowości i Sukcesy statuetkę w kategorii Sukces Roku 2025. Tegoroczny Challenger w Poznaniu także zapowiada się interesująco. Już czwarty rok z rzędu wydarzenie w roli tytularnego sponsora wspiera Enea.

"Wspieranie Enea Poznań Open to dla nas coś więcej niż obowiązek - to naturalna konsekwencja naszej obecności w regionie i chęci angażowania się w przedsięwzięcia o wysokiej sportowej randze. Z ogromną satysfakcją kontynuujemy współpracę w roli sponsora tytularnego, zwłaszcza że zeszłoroczna edycja była pod każdym względem wyjątkowa: zarówno poziom rozgrywek, jak i pełne trybuny stworzyły niepowtarzalną atmosferę. Zależy nam, aby zawodnicy czuli nasze wsparcie i pozytywną energię na każdym etapie rywalizacji. Jednocześnie jako firma odpowiedzialna społecznie traktujemy turniej jako okazję do promowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia - również wśród najmłodszych. To właśnie z myślą o nich ponownie przygotowaliśmy akcję "Z klasą na korty", towarzyszącą międzynarodowemu Challengerowi ATP Enea Poznań Open. W ubiegłym roku inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, dlatego z pełnym przekonaniem kontynuujemy ją także podczas tegorocznego turnieju" - powiedział Grzegorz Kinelski, prezes Enei.

W tym roku sponsor tytularny przygotował odlotową atrakcję. W strefie Enei zlokalizowanej na stadionie lekkoatletycznym POSIR pojawi się balon. Mieszkańcy będą mieli niepowtarzalna możliwość zobaczenia urokliwego poznańskiego Golęcina z lotu ptaka. Wzloty balonem będą nagrodą w konkursach organizowanych przez Park Tenisowy Olimpia.

Tenis na wysokim poziomie

W tym roku na zawodników czeka wyższa pula nagród, która wynosi 160 280 euro + hospitality. Zwycięzca turnieju singlowego wyjedzie z Poznania z czekiem na blisko 24 tysiące euro, a ranking ATP powiększy o sto punktów. Z numerem 1 zagra Aleksandr Shevchenko. Półfinalista z 2021 roku, notowany na 97. miejscu w rankingu ATP do Poznania przyjedzie prosto z Roland Garros. Podobnie, jak 17-letni Moise Kouame, który w swoim wielkoszlemowym debiucie pokonał Marina Cilicia oraz Adolfo Daniela Vallejo docierając do 3. rundy. Jego trenerem jest były słynny tenisista Richard Gasquet.

Z dwójką będzie w Poznaniu rozstawiony Jan Choinski (105. ATP). Brytyjczyk, którego ojciec i jednocześnie trener pochodzi z Polski w wieku 29 lat jest o krok od debiutu w

pierwszej setce światowego zestawienia. W gronie faworytów nie można pominąć również ubiegłorocznego finalisty Dalibora Svrciny (107. ATP). "Uważam, że w tym roku stawka tenisistów jest jeszcze mocniejsza, niż rok temu. Wiele ciekawych nazwisk i bardzo dobrych zawodników. Shevchenko był już w czołowej pięćdziesiątce rankingu, Choinski zachwycił trzy lata temu kibiców na Wimbledonie, no i młodziutki Moise Kouame, jedno z objawień zakończonego właśnie Rolanda Garrosa. Cieszę się też, że tenisiści wracają do nas, bo na liście mamy wielu, którzy w Poznaniu już grali" - powiedział Krzysztof Jordan, dyrektor Enea Poznań Open.

Polacy ze specjalnym wsparciem

Dyrektor turnieju, podobnie, jak kibice będą mocno wspierać polskich tenisistów. Ponownie w Enea Poznań Open zagra Maks Kaśnikowski. Zwycięzca sprzed dwóch lata zagra w turnieju głównym dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów. Otrzymali je również Daniel Michalski oraz Tomasz Berkieta, jeden z najbardziej obiecujących polskich tenisistów młodego pokolenia. Z kolei w eliminacjach, dzięki dzikim kartom o miejsca w turnieju głównym powalczą: Alan Ważny, Filip Pieczonka, Aleksander Błuś oraz zwycięzca turnieju prekwalifikacyjnego, aktualny numer jeden rankingu juniorów PZT - Jan Sadzik.

Z tak silnej stawki cieszy się także Maciej Piekarczyk, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. Miasto Poznań jest głównym partnerem turnieju od początku jego istnienia na poznańskim Golęcinie. "Jesteśmy dumni, że turniej tej rangi i z tak profesjonalną organizacją odbywa się w naszym mieście. Nasz zaufany i sprawdzony partner, a zatem gwarancja nie tylko wysokiego poziomu sportowego, ale wielu atrakcji i ważnych wydarzeń towarzyszących".

Nowością będą sesje wieczorne, czyli mecze rozgrywane przy sztucznym oświetleniu. Na korcie centralnym doszło bowiem do wymiany luksów na nowe. "Samorząd Województwa Wielkopolski na wymianę oświetlenia przekazał w ramach dotacji blisko 90 tysięcy złotych. Cieszę się, że w ten sposób możemy wspierać takie inicjatywy" - powiedział Jacek Bogusławski, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Enea Poznań Open - dużo więcej, niż tenis

Sercem poznańskiego turnieju jest tenis. Ale Park Tenisowy Olimpia jako organizator od lat angażuje się również w akcje społeczne, kulturalne, ekologiczne, czy popularyzację aktywność i zdrowy tryb życia. Nie inaczej będzie w tym roku. "Będzie muzycznie, filmowo, edukacyjnie i sportowo. Ponownie zapraszamy mieszkańców do Kina Plenerowego. Cztery filmy: F1, Jestem Bolt, Wielki Marty i Wimbledon. Łączymy też siły z Filharmonią Poznańską zapraszając 18 czerwca na koncert ze specjalnym gościem Tianyao Lyu, finalistką Konkursu Chopinowskiego. No i wyjątkowa Strefa Równowagi Mentalnej, w której porad zawodnikom i rodzicom udzielać będą m.in. Otylia Jędrzejczak, Anna Kiełbasińska i Natalia Partyka" - wylicza Ewelina Sterczewska, Dyrektorka Zarządzająca Parku Tenisowego Olimpia.

Enea Poznań Open odbędzie się w dniach od 14 do 20 czerwca. Pierwszego dnia odbędą się eliminacje, w poniedziałek 15 czerwca rozpocznie się turniej główny, zwycięzców w grze singlowej i deblowej poznamy w sobotę, 20 czerwca. Od niedzieli do środy włącznie wstęp jest bezpłatny, w trzech ostatnich dniach obowiązują bilety. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie https://eneapoznanopen.pl/

Konferencja prasowa przed Enea Poznań Open 2026 Klaudia Berda materiały prasowe





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