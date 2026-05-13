Odliczanie do starcia Gauff - Cirstea, a tu walkower. Oficjalnie: choroba

Internazionali d'Italia to dla światowej elity tenisistek generalny sprawdzian przed French Open. W przyszłym tygodniu odbędzie się jeszcze co prawda turniej rangi 500 w Strasburgu, ale tam z TOP 10 kibice zobaczą jedynie Victorię Mboko. I to tylko dlatego, że młoda Kanadyjka wycofała się z rywalizacji w Rzymie, a już wcześniej w Madrycie miała problemy - przegrała pierwsze spotkania tak w singlu, jak i w deblu. Szuka więc jeszcze możliwości gry przed Garrosem, poprosiła w Strasburgu o "dziką kartę".

Do singlowych ćwierćfinałów na Foro Italico awansowało sześć z ośmiu najwyżej rozstawionych zawodniczek, niewiele było więc tym razem sensacji. A właściwie to była jedna - porażka Aryny Sabalenki z 36-letnią Soraną Cirsteą, która już wcześniej zapowiedziała zakończenie kariery po trwającym obecnie sezonie. Pierwszy mecz w tourze zagrała jako 14-latka, od razu doszła do półfinału turnieju ITF w Bukareszcie. A teraz po rzymskim tysięczniku będzie co najmniej 21. w rankingu WTA - wyrówna swoją najlepszą pozycję w karierze, sprzed... 13 lat.

A jeśli osiągnie życiowy sukces i w sobotę podniesie puchar za triumf na Campo Centrale, wskoczy na 15. miejsce. I będzie wysoko rozstawiona w Paryżu.

Rumunka awansowała już bowiem do półfinału - we wtorek pokonała Jelenę Ostapenko. O finał powinna zagrać w czwartek z Coco Gauff. Tymczasem ze stolicy Włoch nadeszły niepokojące informacje.

WTA 1000 w Rzymie. Sorana Cirstea nie wyjdzie w środę na kort. Nagłe wycofanie z rywalizacji deblowej

Na środę zaplanowano bowiem nie tylko dokończenie singlowych ćwierćfinałów - w pierwszej sesji, po godz. 13, Iga Świątek ma zagrać z Jessicą Pegulą, w drugiej, po godz. 19, Jelena Rybakina z Eliną Switoliną.

W planach są bowiem także mecze w grze podwójnej - dokończenie etapu 1/8 finału, a później już ćwierćfinał, z udziałem... Peguli. Tyle że na korcie miały pojawić się też m.in. Gauff, Cirstea i Mirra Andriejewa, która z Amerykanką przegrała we wtorek pasjonujące starcie w ćwierćfinale singla.

W planie gier nie znalazło się jednak spotkanie rozstawionych z "2" Kateriny Siniakovej i Taylor Townsend z rumuńską parą: Cirstea/Jaqueline Cristian. A miały rywalizować o miejsce w ćwierćfinale. Rozwiązanie tej sprawy widać w turniejowej drabince na stronie WTA - Cirstea sama zrezygnowała, jako powód wskazała chorobę.

Czy to coś poważnego? Raczej nie, można się spodziewać, że Rumunka postanowiła oszczędzać siły na starcie w Gauff. W Rzymie rozegrała już pięć spotkań w singlu i jedno w deblu.

Potwierdzone wycofanie z debla Sorany Cirstei. W czwartek doświadczona Rumunka ma zagrać z Coco Gauff o finał

Gauff zaś na korcie powinna pojawić się po godz. 14 na Supertennis Arena - tworzy duet z Caty McNally, którą w pierwszej rundzie singla - z trudem - pokonała Iga Świątek.

