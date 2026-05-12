Odliczanie do meczu ze Świątek, a tu wieści z Rzymu. Pegula z awansem

W singlowej rywalizacji na Foro Italico na etapie ćwierćfinałów znalazło się aż sześć zawodniczek rozstawionych w czołowej dziesiątce. Jedną z n ich jest Jessica Pegula, która w zmaganiach singlowych rozegrała sześć setów, łącznie zaś na korcie spędziła niecałe cztery godziny. Wszystkie trzy potyczki wygrała dość pewnie, jedynie Anastazja Potapowa napsuła jej trochę krwi w pierwszym secie 1/8 finału. Później reprezentantka Austrii miała jednak problemy zdrowotne, gładko poległa w drugiej partii.

Pegula awansowała więc do ćwierćfinału, w nim w czwartek zmierzy się z Igą Świątek. Panie grały dotąd 11 razy, ale tylko raz na mączce. I wtedy, w Paryżu, lepsza była Polka. To Iga będzie faworytkę, niemniej trzeba docenić to, co doświadczona już Amerykanka wyczynia na mączce. To nie była jej ulubiona nawierzchnia, tymczasem kilka tygodni temu obroniła tytuł w Charleston. A w Rzymie nadal pokazuje świetną, płaską grę.

Ich mecz odbędzie się w czwartek, Świątek trenowała dziś przez ponad godzinę na Foro Italico, szykowała się do tej potyczki. Pegula z kolei... postawiła na rywalizację. I zachowała szansę na podwójny tytuł w Rzymie.

WTA 1000 w Rzymie. Jessica Pegula znów na korcie. Stawką kolejny ćwierćfinał Internazionali d'Italia

Amerykanka, co nie jest tajemnicą, lubi grać w debla i świetnie się czuje w tej specjalizacji. Ogranicza jednak turnieje, by mieć siły na grę pojedynczą. Mówimy przecież o byłej światowej "jedynce" w deblu, taki status miała też swego czasu Storm Hunter. Obie połączyły teraz siły w Rzymie, grały też wspólnie w Miami, ten dotarły do 1/4 finału.

Dziś ten ćwierćfinał był stawką rywalizacji w meczu Pegula/Hunter - Laura Siegemund/Wiera Zwonariowa na pięknym korcie Pietrangeli. Ten mecz zaczął się w kuriozalny sposób jak na standardy w grze podwójnej. Sześć pierwszych gemów oznaczało sześć triumfów returnujących. Dopiero Siegemund zdołała przerwać tę niemoc serwisową, ale po następnym gemie Australijki było 4:4.

Kluczowy dla losów partii okazał się gem numer 11. Przełamanie przy podaniu Siegemund oznaczało wielką szansę dla Peguli i jej koleżanki. I za moment 7:5 stało się faktem: Niemka i Rosjanka grały przez Hunter, ale w końcu przy siatce wkroczyła do akcji Pegula. Po zagraniu Zwonariowej Amerykanka się odsunęła, piłka poleciała w aut.

W drugim secie już takiej zaciętej rywalizacji nie było. W drugim gemie przełamany został serwis Siegemund, mimo rozpaczliwej pogoni ze stanu 0-40. Niemce i Rosjance udało się wygrać trzy akcje, ale tej czwartej - już nie. Po drugiej stronie za chwilę piłkę do gry wprowadzała Hunter, Australijka też nie jest w tej specjalności ekspertką. Wystarczyły jednak prędkości rzędu 150-155 km/godz, z dobrymi rotacjami. Pegula "szalała" pod siatką, po gemie wygranym do zera jej duet prowadził już 3:1. Pierwsze piłki meczowe, dwie, były przy stanie 7:5, 5:3. Wtedy świetnie zagrała Siegemund.

A kolejne dwie w następnym gemie, wtedy podawała Pegula. Ostatnią akcję kibice będą pamiętać długo - to była magiczna wymiana tuż przy siatce, składająca się z kilkunastu uderzeń. Aż w końcu Siegemund trafiła w siatkę.

Skończyło się więc na 7:5, 6:4 dla Peguli i Hunter.

A to oznacza, że Amerykankę prawdopodobnie będą czekały w środę dwa spotkania: najpierw singlowe ze Świątek, później deblowe o półfinał z duetem Tereza Valentova/Linda Noskova.

