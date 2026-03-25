Odliczanie do meczu z Rybakiną, a tu taka wiadomość dla Peguli. Amerykanka świętuje

Mateusz Stańczyk

Turniej WTA 1000 w Miami zbliża się powoli ku końcowi. Zmagania wkroczyły w decydującą fazę. W rozgrywkach singla kobiet odbyły się już pierwsze ćwierćfinały. Do najlepszej "8" awansowały też m.in. Jelena Rybakina oraz Jessica Pegula. Tak jak to miało miejsce podczas tysięcznika w Indian Wells, obie utworzyły zestawienie meczowe w tej fazie. Na godziny przed starciem z udziałem obu zawodniczek dotarł komunikat - radosny dla Amerykanki.

Jelena Rybakina i Jessica Pegula trafiły na siebie w ćwierćfinale WTA 1000 w Miami
Jelena Rybakina i Jessica Pegula trafiły na siebie w ćwierćfinale WTA 1000 w Miami

W przypadku Jessiki Peguli można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że Amerykanka notuje obecnie najlepszy czas w swojej karierze pod względem regularności. Na przełomie sezonów 2025 i 2026 dotarła do siedmiu półfinałów z rzędu. Piękna passa tenisistki z USA została przerwana dopiero podczas WTA 1000 w Indian Wells. Na etapie najlepszej "8" pokonała ją wówczas Jelena Rybakina, czyli zawodniczka, która regularnie ogrywa 32-latkę od września ubiegłego roku. Zwycięska seria reprezentantki Kazachstanu rozpoczęła się od rozgrywek BJK Cup. Potem przyszły triumfy w potyczkach podczas WTA Finals, Australian Open oraz w trakcie wspomnianych zmagań w Kalifornii.

Los tak chciał, że obie znów trafiły na siebie - drugi raz z rzędu w fazie ćwierćfinałowej. Panie potwierdziły wysoką dyspozycję. Nie straciły po drodze ani jednego seta i zameldowały się w czołowej "8" tysięcznika w Miami. Patrząc na to, jak wyglądały ich ostatnie bezpośrednie potyczki, aż trudno uwierzyć, że Pegula miała w pewnym momencie bilans H2H 3-1. Obecnie jest to 5-3 dla Rybakiny. Jessica swoje ostatnie zwycięstwo w tej rywalizacji odniosła podczas WTA Finals 2023. Amerykanka z pewnością chciałaby w końcu przełamać złą passę w starciach z Jeleną.

WTA Miami: Jessica Pegula nie musiała rozgrywać meczu we wtorek

Dzień przed pojedynkiem z reprezentantką Kazachstanu dotarły pozytywne informacje dla tenisistki z USA. Otóż okazało się, że we wtorek nie będzie musiała wychodzić na kort, by rozegrać pojedynek. Tak się składa, że 32-latka występuje na Florydzie nie tylko w singlu, ale także w deblu. Razem ze Storm Hunter pokonały w pierwszej rundzie duet Magda Linette/Ann Li 6:2, 6:2. Wczoraj potencjalnie powinny rywalizować o ćwierćfinał na korcie Butch Buchholz, w trzecim spotkaniu od godz. 16:00 czasu polskiego, ale pojawił się komunikat na stronie WTA, Mirra Andriejewa i Victoria Mboko oddały mecz walkowerem. Wszystko przez problemy zdrowotne Rosjanki, której dokuczała kontuzja dolnej części pleców.

Tym samym Pegula mogła zaoszczędzić więcej sił na mecz z Rybakiną. Środa dla Jessiki zapowiada się jednak na bardzo intensywną. Rozpocznie ją starciem z Jeleną, o godz. 18:00 czasu polskiego na korcie centralnym. Potem, w trzecim spotkaniu na obiekcie Grandstand, razem z Australijką powalczą o półfinał debla. Przeciwniczkami będą rozstawione z "4" Elise Mertens oraz Shuai Zhang. Wracając do singla - pojedynek Aryny Sabalenki z Hailey Baptiste, który wyłoni przeciwniczkę dla zwyciężczyni amerykańsko-kazachskiej batalii, wystartuje nie przed północą naszego czasu. Szykuje się kolejny dzień pełen tenisowych emocji na Florydzie.

Główne zmagania w Miami potrwają do 29 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Jessica Pegula
Jelena Rybakina
Storm Hunter
