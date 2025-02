Odliczają do półfinału, a wokół Rybakiny wrze. Szokujące zarzuty, a teraz jeszcze pozew

- Nie wiem zbyt wiele na temat dochodzenia i nie podoba mi się to. Godzę się jednak z tym że jest, jak jest. Ochrona zawodniczek jest ważna, ale w naszym przypadku nie zarządzano sprawą właściwie - skomentowała lakonicznie decyzję władz WTA o zawieszeniu Stefano Vukova Jelena Rybakina.

Vukov ukarany przez WTA. Broni go tylko Rybakina

O dziwo, Kazaszka była jedyną osobą publicznie broniącą szkoleniowca, którego oskarżono o psychiczne znęcanie się nad nią, a także wplątanie w romantyczną relację. Zgodnie z ustaleniami Chorwat wielokrotnie miał obrażać i poniżać tenisistkę, co doprowadziło u niej do poważnych problemów w sferze mentalnej. Opuściła przez to kilka turniejów w ubiegłym sezonie.