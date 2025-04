Od jesieni jest Polką, Dawid Celt złożył propozycję ws. BJK Cup. Odmówiła i wyjaśniła

Finałowy turniej BJK Cup odbędzie się w tym roku nie w listopadzie, ale w drugiej połowie września - w chińskim Shenzhen. Nowością jest także to, że wystąpi w nim tylko osiem zespołów, czyli o cztery mniej niż ostatnio w Maladze. W kwietniu 18 reprezentacji walczyło więc w sześciu turniejach o kwalifikacje - uzyskiwały je wyłącznie najlepsze ekipy. Polska wylosowała stosunkowo kiepsko, jako drużyna rozstawiona: Ukrainę i Szwajcarię. Plusem było to, że zawody odbywały się w Radomiu, na specjalnie zbudowanym korcie ziemnym, który miał być atutem Polek.

I pewnie by był, gdyby wystąpić chciała Iga Świątek . W marcu kapitan drużyny Dawid Celt powołał cztery zawodniczki: Magdalenę Fręch, Magdę Linette, Katarzynę Kawę i Maję Chwalińską. Piąte miejsce zostało wolne, w domyśle zaś miała zająć je Świątek. Po turniejach w USA, zwłaszcza sensacyjnej porażce z Alexandrą Ealą w Miami, wiceliderka rankingu WTA uznała jednak, że woli więcej czasu poświęcić na przygotowania do kluczowych dla jej rankingu turniejów na mączce , szybciej wyjechała do Stuttgartu. Dodatkowo jeszcze wypadła kontuzjowana Magdalena Fręch - w jej miejsce Celt powołał Martynę Kubkę .

BJK Cup. Czteroosobowy skład reprezentacji Polski w Radomiu, Szwajcarki zrobiły tak samo. Dawid Celt planował dodatkowe powołanie

Jak się okazało, Celt planował, by w polskiej kadrze po raz pierwszy pojawiła się Linda Klimovičová , która w październiku zeszłego roku otrzymała polski paszport. A wcześniej reprezentowała Czechy i jako juniorka dotarła do półfinału Wimbledonu.

- Przepisy mówią, że mogę powołać pięć zawodniczek, ale muszę minimum cztery. Robiłem podejście pod Lindę, koniec końców dość późno, ale to wynikało z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Dostała propozycję, żeby pojawić się, przyjechać, poznać trochę lepiej. By pobyła z drużyną - mówił Celt.

To nie było możliwe w tym terminie, uargumentowała mi to bardzo logicznie, przyjąłem wytłumaczenia, bo były zrozumiałe. Nie szukałem już nikogo dalej

I choć Celt nie podał dokładnych powodów rezygnacji 20-latki z BKT Advantage Bielsko-Biała, można spodziewać się, że chodziło o planowany już występ zawodniczki w Calvi. Zgłosiła się do turnieju ITF W75 na Korsyce na kortach twardych, broniła tu punktów za zeszłoroczny ćwierćfinał, a jednocześnie odpadał jej dorobek za finał mniejszego turnieju w Szarm el-Szejk. A potrzebowała jeszcze jakiegoś zysku, by zagwarantować sobie miejsce w kwalifikacjach French Open. I tak się stało, w Calvi dotarła do ćwierćfinału, za 3,5 tygodnia będzie mogła przystąpić do zmagań w Paryżu.