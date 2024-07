Obroniony meczbol, ponad 3 godziny walki. Thriller w meczu finalistki Australian Open

Podczas igrzysk olimpijskich zarówno panie, jak i panowie rywalizują do dwóch wygranych setów, toteż rzadko zdarza się, aby spotkania trwały dłużej, aniżeli 3 godziny. Emma Navarro i Qinwen Zheng postanowiły we wtorek zadać temu kłam. Rywalizacja w 3. rundzie zmagań w Paryżu była niezwykle zacięta, ale też stawka jest niemała. Sukces w igrzyskach trudno porównać z jakimkolwiek innym wyróżnieniem.

Nieprawdopodobne starcie na igrzyskach. Emma Navarro była o włos od sprawienia niespodzianki

7. rakieta świata zaczęła w drugiej partii podejmować coraz większe ryzyko, co odbiło się na ilości niewymuszonych błędów. Aż pięć punktów oddała rywalce po podwójnych błędach serwisowych, co w naturalnych warunkach zdarza jej się niezwykle rzadko. Zaczęła od przegranego podania, a Navarro wyszła na prowadzenie 2:0.

Zheng wybroniła piłkę meczową, ale co stało się potem. Pokaz siły Chinki

Zdeterminowana Zheng doprowadziła po niedługim czasie do remisu 3:3, ale chwilę potem "noga powinęła jej się" kolejny raz i znów oddała serwis rywalce. Wszystko zmierzało ku zwycięstwu Amerykanki i to w dwóch setach. 5:3, na rakiecie miała nawet piłkę meczową. Ale finalistka Australian Open łatwo się nie poddała. Obroniła ją, wyrównała na 6:6, a w tie-breaku tym razem to ona była górą.