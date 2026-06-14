Obroniony meczbol, mistrzyni świata pokonana. Kawa wygrywa turniej WTA

Na początku maja Katarzyna Kawa zdobyła swój największy singlowy tytuł w dotychczasowej karierze. Polka wygrała turniej rangi WTA 125 w Huzhou, pokonując w finale rozstawioną z "1" Veronikę Erjavec 6:0, 6:4. Później naszej reprezentantce nie udało się przebrnąć przez eliminacje Roland Garros, przegrała też w pierwszej rundzie zmagań rangi "125" w Makarskiej. W obu przypadkach trafiła jednak na mocne rywalki. W tym tygodniu 33-latka wróciła na zwycięską ścieżkę.

Wczoraj zanotowała efektowny powrót w półfinale z rozstawioną z "1" Victorią Jimenez Kasintsevą, wychodząc ze stanu 2:6, 0:2 40-AD*. Po trzysetowym triumfie zameldowała się w decydującym starciu. Dziś o godz. 20:00 czekała ją walka z reprezentantką gospodarzy. Mowa o Lucii Bronzetti, tenisistce należącej do teamu dwukrotnych mistrzyń świata w rozgrywkach BJK Cup. Na papierze zanosiło się na ciekawe widowisko. W rzeczywistości otrzymaliśmy teatr jednej aktorki.

WTA 125: Katarzyna Kawa wygrywa turniej w Modenie

Mecz rozpoczął się doskonale z perspektywy Kawy. Polka już na "dzień dobry" przełamała rywalkę. Po zmianie stron Bronzetti miała jedną okazję na wyrównanie, ale ostatecznie Polka obroniła break pointa i podwyższyła prowadzenie. Tuż przed zmianą stron różnica między tenisistkami wynosiła już trzy "oczka". Lucia nie wykorzystała wyniku 40-15 przy swoim podaniu. Przy stanie 3:0 dla Katarzyny nastała przerwa medyczna dla Włoszki. Po kilku minutach panie wznowiły rywalizację.

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Krótki rozbrat z kortem nie przeszkodził Kawie. Już przy rezultacie 5:0 serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Wtedy dwukrotna mistrzyni świata w rozgrywkach BJK Cup obroniła dwa setbole i zdobyła pierwsze "oczko" po przełamaniu, ale na więcej Katarzyna nie pozwoliła rywalce. Nasza reprezentantka zamknęła partię już w trakcie siódmego rozdania. Ostatecznie zapisała na swoim koncie wynik 6:1.

Zawodniczka gospodarzy próbowała odpowiedzieć na starcie drugiej fazy pojedynku. Wygrała pierwsze dwie akcje przy serwisie 143. rakiety świata, ale później do głosu doszła Kawa. Polka utrzymała podanie po walce na przewagi. Po zmianie stron Bronzetti nie wykorzystała piłki na 1:1. Katarzyna znów zaczęła uciekać rywalce, miała nawet okazję na 4:0. Wtedy Włoszka załapała się na grę i zrobiło się ciekawiej. W piątym gemie uciekła Polce szansa na utrzymanie trzech "oczek" przewagi. Lucia przełamała 33-latkę, a następnie doprowadziła do remisu.

W następnych minutach obie pilnowały własnych podań. Kolejne większe emocje nastały w dziewiątym gemie. Kawa miała piłkę na 5:4, ale nie zdołała jej wykorzystać. Potem obserwowaliśmy break pointy dla Bronzetti. Niestety po drugiej okazji Włoszka znalazła się na pierwszym prowadzeniu. Po zmianie stron serwowała po doprowadzenie do trzeciej partii. Reprezentantka gospodarzy nie miała większych problemów z zamknięciem odsłony. Po drugim setbolu zapisała na swoim koncie wynik 6:4.

Na starcie trzeciej części spotkania panie utrzymały własne podania. W trzecim gemie Lucia zgarnęła "oczko" na returnie, ale zobaczyliśmy natychmiastową odpowiedź ze strony Katarzyny. Po piątym rozdaniu Polka wróciła na prowadzenie, chociaż musiała bronić po drodze dwóch break pointów. Po chwili to Włoszka wyszła z opresji, broniąc dwóch piłek z rzędu na 4:2 dla naszej reprezentantki. W dziewiątym gemie Kawa znów znalazła się w opałach. Pojawiły się trzy szanse z rzędu na przełamanie dla rywalki. Dwie udało się obronić, ale po kolejnej Bronzetti znalazła się już z przodu.

Zawodniczka gospodarzy serwowała po tytuł, ale nie poradziła sobie z tym wyzwaniem. Po stracie podania nie kryła potężnej frustracji - uderzyła piłkę w siatkę, rzuciła też rakietą o kort. W trakcie jedenastego rozdania znów zrobiło się 0-40 z perspektywy podającej Katarzyny. Tym razem Polka wyszła z opresji i zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Ostatecznie do niego doszło. W nim jako pierwsza piłkę mistrzowską posiadała Bronzetti. Nasza reprezentantka obroniła się w znakomitym stylu, potem dołożyła jeszcze dwa punkty i zwyciężyła 6:1, 4:6, 7:6(6). W ten sposób zdobyła swój drugi tytuł rangi WTA 125 w ciągu kilku tygodni. W nagrodę awansowała na 120. miejsce w nieoficjalnym rankingu "na żywo".

Katarzyna Kawa Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Lucia Bronzetti FLAVIU BUBOI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Katarzyna Kawa Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP





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