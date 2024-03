Obroniona meczowa, 13:11 w decydującym secie. Polka triumfuje, numer dwa za burtą

Obiecujący początek w United Cup i blisko trzy miesiące bez wygranej. Katarzyna Piter potrzebowała przełomu

Tyle że później przyszło sześć kolejnych występów w grze podwójnej, które zawsze kończyły się tak samo: przegranymi już w pierwszych starciach. Czy to w Australian Open, czy też w mniejszych turniejach w Linzu, Klużu-Napoce czy meksykańskim Puerto Vallarta. Na przełom trzeba było czekać aż do teraz - do pierwszego meczu w challengerze WTA 125 w San Luis Potosi. Znamienne jest to, że Piter dokonała przełomu na kortach ziemnych, na których grała po raz pierwszy w tym sezonie.

Brązowa medalistka olimpijska z Tokio partnerką poznanianki w Meksyku. Losowanie mogło być lepsze

Thriller w decydującym secie, piłki meczowe po obu stronach. Radość Katarzyny Piter

Później to jednak zaprzepaściły, w kluczowym momencie meczu przegrywały już 7:8. Mało tego, to Niemka ze Szwajcarką miały piłkę meczową przy stanie 10:9, to one pierwsze dobiły do tej granicy. Potrzebowały jeszcze jednego, ale tym razem serwis nie zawiódł duet polsko-brazylijski. I ostatecznie to para Piter/Pigossi wygrała 13:11, awansowała do ćwierćfinału.