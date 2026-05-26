Obrończyni tytułu zrezygnowała z występu. Świątek "1" na liście, jest oficjalny komunikat

Wczoraj Iga Świątek rozegrała swój pierwszy mecz podczas Roland Garros 2026. Przeciwniczką Polki była utalentowana Australijka - Emerson Jones. 17-latka nie posiada jeszcze zbyt wielkiego doświadczenia w zawodowym tenisie. Najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt, że w poniedziałek rozegrała dopiero swój premierowy pojedynek na mączce na tym szczeblu rozgrywek. I od razu przyszło jej się zmierzyć z jedną z najtrudniejszych możliwych przeszkód.

Finalistka juniorskiego Australian Open i Wimbledonu z 2024 roku próbowała zaprezentować się jak najlepiej, miała pojedyncze przebłyski. To jednak wystarczyło na zdobycie tylko trzech gemów w potyczce z naszą reprezentantką. Czterokrotna triumfatorka Roland Garros wygrała 6:1, 6:2. Jutro trzecia rakieta świata zmierzy się z Sarą Bejlek. Tuż po godz. 13:00 poznaliśmy plan gier na środowe zmagania. Okazało się, że Iga ponownie zagości w samo południe na Court Philippe-Chatrier.

Znamy dalsze plany Igi Świątek

To niejedyny komunikat, jaki pojawił się ws. Świątek. Kolejny dotarł prosto z Niemiec. Otóż potwierdziły się plany Igi na sezon na kortach trawiastych. Polka pójdzie sprawdzonym szlakiem i przed Wimbledonem ponownie zamelduje się na turnieju WTA 500 w Bad Homburg, tak jak to miało miejsce m.in. 12 miesięcy temu. Organizatorzy zaprezentowali właśnie wstępną listę startową. Na jej szczycie znalazła się właśnie nasza reprezentantka.

Co ciekawe, w zestawieniu próżno szukać nazwiska Jessiki Peguli - zawodniczki, która pokonała Raszyniankę w finale ubiegłorocznej imprezy. Można zatem mówić o pewnej niespodziance. Amerykanka nie przystąpi do obrony tytułu - chyba, że poprosi w ostatniej chwili o dziką kartę. Tenisistka ze Stanów Zjednoczonych była jedyną w zeszłym sezonie, która znalazła sposób na zwycięstwo przeciwko Świątek na trawie. Po przegranym decydującym starciu Iga uroniła sporo łez, ale już dwa tygodnie później przeszła do historii, zdobywając tytuł na Wimbledonie po wyniku 6:0, 6:0 z Amandą Anisimovą.

Mimo braku Aryny Sabalenki, Jeleny Rybakiny, Coco Gauff czy wspomnianych wyżej Amerykanek, na liście znalazły się inne gwiazdy. Z TOP 10 obecnego rankingu WTA udział zadeklarowały: Elina Switolina, Mirra Andriejewa czy Karolina Muchova. Podczas rozgrywek w Bad Homburg wstępnie ma się zjawić 19 zawodniczek z czołowej "30", chociaż z racji tego, że to impreza poprzedzająca wielkoszlemowe zmagania na Wimbledonie, można się spodziewać kilku wycofań w ostatniej chwili.

Rozwiń

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP

Jessica Pegula Clive Brunskill AFP

Mirra Andriejewa William West AFP





Świątek pokonuje Pegulę i awansuje do półfinału w Rzymie [WIDEO] © 2026 Associated Press - zdjęcia