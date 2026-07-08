Obrończyni tytułu rezygnuje, będzie debiut Chwalińskiej. Już oficjalnie

Gdyby Maja Chwalińska zajmowała dziś 114. miejsce w rankingu, prawdopodobnie znajdowałaby się gdzieś na granicy... miejsca w kwalifikacjach imprezy rangi 1000. Tej o powiększonej drabince, a takie turnieje są w Kanadzie i Cinncinati. Jednym turniejem, Wielkim Szlemem w Paryżu, podopieczna trenera Jaroslava Machovsky'ego zapewniła sobie awans na 21. pozycję. Nie tylko ma spokój w kontekście gry w turniejach poprzedzających US Open, ale zostanie rozstawiona. Z którym numerem, o tym zdecyduje ranking z 27 lipca.

Może trudno w to uwierzyć, ale do tej pory Chwalińska... nie zagrała jeszcze w turnieju rangi 1000. Próbowała w kwalifikacjach w zeszłym roku w Madrycie i Rzymie, nie przeszła ich, na Foro Italico przegrała finał z Marią Sakkari. A dziś już tego problemy nie ma. Jest za to inny.

Podczas Wimbledonu Polka doznała kontuzji, w decydujących chwilach spotkania z Mananchayą Sawangkaew. Prowadziła 6:2, 5:2, miała piłkę meczową. I upadła w trakcie tej akcji. Do urazu stawu skokowego doszły skurcze ciała, spowodowane zapewne presją. I tym, co się stało później na korcie.

A mecz ten przegrała.

Kontuzja sprawiła też, że zmieniły się plany reprezentantki Polski. W najbliższym tygodniu miała grać w turnieju WTA 250 w Jassach, później w takim w Hamburgu. Oba zaś kończą tegoroczne zmagania w głównym cyklu na mączce. Z wyjazdu do Rumunii już zrezygnowała, losy zmagań w Niemczech nie są jeszcze jasne. Później już nie powinno być jednak komplikacji.

WTA 1000 w Toronto. Cztery Polki na liście zgłoszeń do wielkiego turnieju w Kanadzie

Od 27 lipca zawodniczki będą się już przygotowywać do gry w Ameryce - najpierw w Waszyngotnie (500) i Memphis (250), później w Toronto i Cincinnati. W planie Chwalińskiej, podobnie jak Igi Świątek, Magdy Linette i Magdaleny Fręch, są te dwa ostatnie turnieje. Wszystkie Polki znalazły się na liście zgłoszeń, opublikowanej właśnie przez organizatorów Canadian Open.

Victoria Mboko Rich Storry AFP

Ku rozpaczy miejscowych kibiców, nie będzie zaś w Toronto zeszłorocznej triumfatorki tej imprezy, choć wtedy rozgrywanej w Montrealu. A mowa o Victorii Mboko, która w czerwcu doznała kontuzji kolana w trakcie zawodów w Queens. To zaś oznacza, że Chwalińska będzie rozstawiona o jedną pozycję wyżej. Nie zgłosiły się też: Hailey Baptiste i Dajana Jastremska.

Ciekawa sytuacja może spotkać Igę Świątek. W rankingu WTA "na żywo" Raszynianka zajmuje już ósme miejsce.

Rozwiń

W stawce są zaś aż cztery zawodniczki, które w przeszłości wygrywały Canadian Open: Jessica Pegula (2023, 2024), Biance Andreescu (2019), Elina Switolina (2017) i Belinda Bencic (2015). Andreescu dostała dziką kartę.

Ceremonia losowanie głównej drabinki odbędzie się 31 lipca. Zmagania ruszą 2 sierpnia.

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Iga Świątek CHRISTOPHE ENA East News





Liga Narodów siatkarek. Ukraina - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport