Obrońca tytułu poległ w Monte Carlo. Ponad godzina gry wystarczyła

24-latek urodzony w Atenach zaczął mecz najgorzej, jak tylko mógł. Dwukrotnie został przełamany, a przy serwisie rywala zdobył po jednym punkcie i nagle na tablicy wyników kibice zobaczyli 4:0. Zawodnik z kalifornijskiego San Diego musiał tylko przypilnować swojego podania, co udało się bez żadnych komplikacji - z obu stron do końca pierwszej partii nie obejrzeliśmy już żadnego break pointa.

Wydawało się, że Tsitsipas w drugim secie pozbył się problemów z nieregularnością, jednak wróciły one do niego przy stanie 3:3. Do tamtej chwili nieco łatwiej przechodził przez gemy serwisowe, jednak nagle "podarował" przeciwnikowi przełamanie do 15. Udało mu się błyskawicznie odrobić stratę, jednak moment później dał Amerykaninowi kolejny prezent, ponownie tracąc podanie do 15. Fritz serwował po zwycięstwo w meczu i tej okazji już nie zmarnował, nie tracąc w ostatnim gemie choćby jednego punktu. Skrót spotkania dostępny jest poniżej.