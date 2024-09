Obiekt za grube miliony zniszczony przez żywioł. Niedawno triumfował tam Polak

Mniej więcej w połowie września do centralnej Europy dotarł niż genueński - dokładnie ten sam, który w 1997 roku doprowadził do wielkiej powodzi w Polsce i zalał między innymi Wrocław. I tym razem nie oszczędził on południowo-zachodniej części naszego kraju. Wiele miast znalazło się pod wodą, mieszkańcy stracili swój życiowy dobytek i musieli być ewakuowani, a straty szacowane są już na miliardy złotych. Nic więc dziwnego, że premier Donald Tusk ogłosił stan klęski żywiołowej w województwach dolnośląskim, śląskim i opolskim.

